Hilden/Haan: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Unbekannte Täter sind gestern Morgen gegen 5.24 Uhr in die Büro- und Geschäftsräume eines Kart-Bahn-Betreibers an der Hans-Sachs-Straße in Hilden eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stiegen sie durch ein aufgebrochenes Fenster ein.

Als sie das Büro durchwühlten, wurde jedoch ein technischer Einbruchsalarm ausgelöst, der bei einem Sicherheitsunternehmen auflief. Er veranlasste die Täter aber auch zur Flucht. Ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht genau fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 entgegen.

Bereits am Mittwoch drangen Einbrecher zwischen 10.15 Uhr und 20.40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Vömel-Straße in Gruiten ein. Sie schlugen dazu an der Rückseite des Gebäudes eine Glastüre ein. Trotzdem blieb der Einbruch von Nachbarn unbemerkt. Ob etwas und was aus dem durchwühlten Haus verschwand, ist noch nicht klar. Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 02129 9328-6380.

(arue)