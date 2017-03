Hilden: Amtsleiterin Aubel in Potsdam zur Beigeordneten gewählt

Noosha Aubel ist gestern Abend um 18 Uhr zur Beigeordneten für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Potsdam gewählt worden.

Die Stadtverordneten der brandenburgischen Landeshauptstadt haben die 41-Jährige mit deutlicher Mehrheit gewählt, 39 stimmten für Aubel. Insgesamt hat das Gremium 57 stimmberechtigte Mitglieder - wie viele von ihnen bei der Wahl anwesend waren, sagte die Wahlleiterin nicht. Damit verliert die Stadt Hilden ihre Leiterin des Amtes für Soziales, Jugend und Sport.

Aubel hat angekündigt, im Falle ihrer Wahl mit Mann, Mutter und ihren beiden kleinen Kindern nach Potsdam umzuziehen. Nun wird dieser Plan Wirklichkeit: Ihre Vorgängerin im Amt dort geht im Mai in den Ruhestand, allerdings hat Aubel in Hilden noch eine Frist zu erfüllen. Noosha Aubel hat zehn Jahre lang an der Spitze des Amtes gestanden und sich in der Zeit einen ausgezeichneten Ruf erworben. Dass sie nur wenige Monate nach dem Ausscheiden ihres ehemaligen Chefs Reinhard Gatzke - er war im Sommer in den Ruhestand gegangen - Hilden den Rücken kehrt, hatte im Stadtrat aufhorchen lassen. "Es zeugt von fehlender Personalentwicklung in der Verwaltung, wenn sich hier niemand um Frau Aubel bemüht hätte", so Claus Munsch von der Allianz.

(gök)