Hilden: Briefzustellung bleibt ein großes Kuriosum

Die RP hat vier Briefe auf den Weg gebracht, um zu gucken, wann sie ankommen. Die gute Nachricht: Alle vier waren am nächsten Tag bei den Empfängern, die über die Region verteilt ausgesucht worden waren.

Von Montag auf Dienstag funktioniert die Zustellung offenbar so, wie die Kunden es sich vorstellen: Die meisten klagen über leere Briefkästen am Samstag und am Montag, was die RP als nächstes testet.

Kurios war die rasche Beförderung dennoch: Wir haben die Briefe am Montag nach 18 Uhr eingeworfen, die letzte Leerung sollte um 16.45 Uhr schon erfolgt sein. Offensichtlich wurde aber später oder noch mal geleert.

(gök)