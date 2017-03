Hilden: Bürger stimmen über Cityprojekte ab

Der Rat legt fünf Vorschläge zur Verschönerung der Innenstadt vor. Jetzt geht es um Prioritäten und Reihenfolge. Von Christoph Schmidt

"Gutes besser machen": Unter diesem Motto will die Stadt Hilden ihr Zentrum als Wohn- und Einkaufsstandort stärken. Hierfür hat sie gemeinsam mit Politik, Bürgern und Planern ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet. Weil aktuell Geld in der Stadtkasse fehlt, hat die Politik drei Vorhaben gestrichen. Jetzt stehen fünf Ersatzprojekte zur Wahl. Am Donnerstag, 9. März, haben Bürger, Immobilieneigentümer, Einzelhändler und Gewerbebetreibende die Möglichkeit, für ihre Favoriten zu stimmen. Die Stadt lädt von 19 bis 20.30 Uhr zur Innenstadtkonferenz in die Aula des Helmholtz-Gymnasiums, Am Holterhöfchen 30, ein.

Damit geht das Konzept in die nächste Runde. Es wurde vor vier Jahren aufgelegt und damals mit 7,5 Millionen Euro ausgestattet. Selbst wenn die 50-Prozent-Förderung vom Land in vollem Umfang kommt: Das ist nicht mehr drin. Das komplette Konzept zu beerdigen wäre - unter anderem wegen bewilligter Zuschüsse und Planungskosten - ebenfalls teuer geworden. Deshalb jetzt die Ersatzprojekte, die nach Aussage von Bürgermeisterin Birgit Alkenings allesamt förderwürdig sind. Die Verschönerung Robert-Gies-Straße, ebnfalls teil des IHK, ist fast abgeschlossen.

"Wir werden zunächst die möglichen Maßnahmen vorstellen und alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten", erklärt Baudezernentin Rita Hoff das Verfahren. Pläne gebe es noch nicht. "Anschließend markieren die Besucher ihre bevorzugten Projekte mit einem entsprechenden Aufkleber und bringen sie so in eine Rangfolge." Die Ergebnisse werden Thema des Stadtentwicklungsausschusses am 5. April sein. Die Mitglieder entscheiden dann endgültig, welche Projekte die Verwaltung tatsächlich planen soll. Insgesamt stehen für Planung und Umsetzung der Ersatzmaßnahmen im Haushalt 861.000 Euro zur Verfügung. Dieses Budget soll nicht überschritten werden. Folgende Projekte stehen zur Wahl.

A 1 neu: Umgestaltung des Fußgängerüberwegs Mittelstraße/Benrather Straße. Hierzu wäre ein kompletter Umbau des Bereichs sowie eine neue Ampel und die Umgestaltung der Bushaltestelle notwendig.

A3 neu: Zur Aufwertung des Bereichs Am Kronengarten / Heiligenstraße / östlicher Warrington-Platz soll der Bereich rund um die Zufahrt zur Tiefgarage neu gestaltet werden.

A5 neu: Die Mittelinseln für Fußgänger und Fahrradfahrer auf der Kreuzung Ellerstraße/Berliner Straße/Benrather Straße sollen größer werden. Um alte, gegebenenfalls irritierende Fahrbahnmarkierungen vollständig zu entfernen, müsste die Stadt die Asphalt-Deckschicht im Kreuzungsbereich komplett erneuern.

A10 neu: Um die Verbindung vom Bahnhof über die Poststraße zum Stadtpark/Fritz-Gressard-Platz für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern, würde die Stadt die Mittelfläche umbauen und eine neue Ampel installieren sowie den vorhandenen Übergang vor dem Gebäude Benrather Str. 42/44 bzw. Benrather Str. 31/33 entfernen.

B1 neu: Der Platz vor dem Am-Rathaus-Center (Mittelstraße 36-38) soll schöner werden: Er würde ein neues Pflaster erhalten. Auch die Ausstattung soll "aufgeräumt" werden.

Quelle: RP