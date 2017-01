Hilden: Der Jazz-Club hat noch Plätze frei

Axel Fischbacher bietet über seine Veranstaltungsreihe "Blue Monday" auch für 2017 ausgewählte Konzerte im "Blue Note" an. Ein Überblick. Von Eike Hövermann

Bereits zum 11. Mal sorgt Axel Fischbacher 2017 mit gekonnter Auswahl für bekannte und frische Acts im Hildener Jazzleben. An insgesamt zwölf Terminen kann Fischbacher wieder einmal sein einzigartiges Händchen bei der Zusammenstellung von Jazzgrößen und Newcomern beweisen.

"Die Blue Mondays sind ein kreatives Experimentierfeld, auf dem ich Leute aufeinander loslasse, die sonst nicht zusammen spielen", sagt Organisator Fischbacher. "Dazu versuche ich abzubilden, was in der Szene gerade so passiert." Was gerade so passiert, davon können sich Zuschauer bereits am 9. Januar überzeugen. Als "den Jazzpianisten in Köln" betitelt Fischbacher Martin Sasse, der zusammen mit Wally Böcker (Kontrabass) und Peter Weiss (Drums), dem "großen alten Mann des Jazzschlagzeugs", wie Fischbacher ihn nennt, den Opener gibt. Natürlich ist hier, wie auch in allen anderen Konzerten der Blue- Monday-Reihe Axel Fischbacher auch selbst an der Gitarre dabei.

Am 23. Januar werden neben Peter Baumgärtner an den Drums, Konstantin Wienstroer am Kontrabass und Jörg Siebenhaar am Akkordeon zu sehen sein. "Mein Schwiegervater spielt selbst Akkordeon und hat sich einen entsprechenden Musiker gewünscht", verrät Fischbacher. Mit Peter Ortmann kommt am 6. Februar der ehemalige Projektleiter des Bundesjazzorchesters ins Hildener Blue Note. Besucher dürfen sich auf 40er Jahre Bebop freuen, verspricht Gitarrist Fischbacher. MitVolker Heinze am Kontrabass und Roland Höppner an den Drums.

Auch am 20. Februar wird es hochkarätig: Zusammen mit den "Profi-Youngstern" David Helm (Kontrabass) und Fabian Arends (Drums) gibt sich Trompeter Frederik Köster die Ehre - einstmals jüngster Professor für Trompete. "Funky wird es am 6. März", verspricht Fischbacher. Denn dann lassen es Claus Fischer (E-Bass), Sebastian Scobel (Keyboards) und Hendrik Smock (Drums) laut werden und spielen Funkjazz.

Beim "Young Blue Monday" lässt Fischbacher einmal pro Saison besonders junge Musiker ran. In diesem Jahr sind dies Michael Knippschild (Drums), Johannes Von Barsewisch (Kontrabass) und Noelle Haseling. Auf die heute 20-jährige Sängerin wurde Axel Fischbacher schon vor vier Jahren in einem seiner Workshops aufmerksam. "Wir nahmen ein Demo auf", woraufhin sie ein Vollstipendium am renommierten Berklee College in Boston bekam. Das passte ihr dann allerdings doch nicht so richtig und sie wechselte an die Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. "Gott sei dank, so kann man mit ihr arbeiten", sagt Fischbacher.

Am 3. April kommt mit Ulf Stricker ein Drummer, der nach Fischbachers Aussage so Schlagzeug spielt, "dass den selbst in New York jeder kennt". Mit dabei ist auch Rainer Wind am E-Bass und Walter Fischbacher. Der Keyboarder ist mit Axel Fischbacher nicht verwandt - "nur geistig". Am Ostermontag, 17. April, sitzt mit Martell Beigang eine kleine Berühmtheit an den Drums. Er spielt in der Band des Popmusikers "Sasha". Mit ihm stehen Emanuel Stanley (E-Bass) und Jürgen Dahmen (Piano) auf der Bühne.

Am 1. Mai sind mit Christine Corvisier (Saxophon) und Caris Hermes (Kontrabass) zwei von drei Frauen der Reihe zeitgleich auf der Bühne zu sehen. Ralf Gessler sitzt dann an den Drums. Zwei Wochen später, am 15. Mai, steht mit Fischbacher die "Altherrenbande" aus Philipp Van Endert (Gitarre), André Nenzer (Kontrabass) und Kurt Billker (Drums) bereit für einen "Griff in die Kiste von früher". Gemeinsam haben die vier auch schon ein Album aufgenommen. "Leider hatten wir danach nie wieder Zeit, zusammen zu spielen", erinnert sich Fischbacher.

Das vorletzte Konzert im Frühjahr findet am 29. Mai statt. Mit Ryan Carniaux, Trompetendozent an der Folkwang Universität in Essen, und Martin Gjakonovski (Kontrabass) an der Seite von Dominik Mahnig (Drums). Zum Abschluss des Halbjahrs ist Axel Fischbacher im Rahmen der Hildener Jazztage vom 13. bis zum 18. Juni mit seinem Quartett zusammen mit Heinrich Von Kalnein (Saxophon), Charles Sammons (Kontrabass) und Ralf Gessler (Drums) zu sehen.

Quelle: RP