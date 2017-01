später lesen Hilden Der Sperrmüllhaufen wird täglich größer Teilen

Twittern





2017-01-04T10:23+0100 2017-01-04T10:27+0100

Liebes Tagebuch, viele kennen das: Sie stellen ein Stück Sperrmüll an die Straße. Und am anderen Morgen stehen da plötzlich zwei, drei oder vier. Was da so in sechs Wochen zusammenkommen kann, ist aktuell an der Beethovenstraße 33 in Hilden zu bestaunen.