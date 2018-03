später lesen Hilden/Haan Diebe erbeuten bei Einbrüchen Geld und Computer 2018-03-19T18:09+0100 2018-03-20T00:00+0100

Fünf Einbrüche meldet die Polizei vom Wochenende. Samstag drangen Unbekannte in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Haydnstraße in Hilden ein.