Rp Serie Meine Ausbildung (2): Dieser Ausbildungsplatz wartet auf dich

Schukat electronic bildet Kaufleute für Büromanagement aus. Die Lehre lässt sich mit einem parallelen Studium verbinden. Von Alexander Riedel

Monheim Am meisten gefällt Svenja Lange an ihrer Ausbildung die Abwechslung: "Man lernt viele Abteilungen kennen, also auch Verkauf, Finanzen oder Logistik", erzählt die 20-Jährige. Ihre Schwerpunkte sind jedoch Einkauf und Produktmanagement. Seit 2016 lässt sich die Monheimerin bei Schukat electronic zur Kauffrau für Büromanagement ausbilden - und arbeitet zugleich im Abendstudium an ihrem Abschluss als staatlich geprüfte Betriebswirtin. Diese Tandemlösung bietet das Unternehmen seit einigen Jahren auf Wunsch und bei entsprechender Eignung der Kandidaten an. "Durch diese doppelte Qualifikation sind die beruflichen Entwicklungschancen noch besser", sagt Edith Schukat, Prokuristin des Unternehmens. Der Großhandel für elektronische Bauteile beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter, darunter 30 Auszubildende. Unter 85 Mitarbeitern der Verwaltung seien 50 ehemalige Azubis, sagt Schukat. Auch in Svenja Langes Ausbildungszweig sind Bewerber willkommen.

Welche Voraussetzungen müssen die Kandidaten mitbringen?

Erforderlich ist Abitur oder Fachabitur. Grundfähigkeiten, über die die Bewerber verfügen sollten, sind ein gutes mathematisches Verständnis, Ausdrucksfähigkeit, Sorgfalt und Konzentrationsvermögen.

Wie läuft die Bewerbung ab?

Der schriftlichen Bewerbung folgt ein Test in den Räumen des Unternehmens, der vier bis fünf Stunden dauert. Wer darin überzeugt hat, erhält eine Einladung zu einem rund einstündigen Interview.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die kaufmännische Lehre drei Jahre. Die Tandemlösung mit Studium 3,5 Jahre. Für diese Variante muss sich der Bewerber nicht gleich bei Ausbildungsbeginn entscheiden. "Nachdem ich hier im August begonnen hatte, konnte ich mir das noch bis Dezember überlegen", sagt Svenja Lange. Über Gebühr zögern musste sie allerdings nicht: "Wenn man die Chance hat, das parallel zu machen, sollte man zugreifen."

Wie viele Wochenstunden umfasst die Ausbildung?

Die Azubis sind 38,5 Stunden im Betrieb oder gehen zur Berufsschule im Blockunterricht. Hinzu kommt gegebenenfalls das Studium an ein bis zwei Abenden in der Woche sowie jedem zweiten Samstag.

Was lernen die angehenden Kaufleute für Büromanagement?

Zur Tätigkeit gehören Datenanalyse und das Erstellen von Statistiken ebenso wie die Verwaltung von Personalakten, Aufnahme von Bestellungen und Veranstaltungsplanung.

Wie viel verdienen die Azubis?

Der Verdienst liegt im ersten Lehrjahr bei brutto 900 Euro und steigert sich bis zum dritten auf 1100 Euro. Schukat electronic zahlt im Jahr 13,5 Ausbildungsgehälter. Hinzu kommen Büchergeld und eine Fahrtkostenpauschale. Das Unternehmen übernimmt Weiterbildungsmaßnahmen.

Welche gemeinsamen Aktivitäten für Azubis bietet der Betrieb an?

An den ersten beiden Tagen der Ausbildung findet bei Schukat electronic ein Azubi-Workshop zum Kennenlernen statt. Zweimal im Jahr gibt es zudem Azubi-Treffen mit Freizeit-Aktivitäten wie Bowlen oder Gokart-Fahren.

Wie sind die Aufstiegschancen?

Ausbildung und vom Unternehmen geförderte Weiterbildungen sollten den Mitarbeitern helfen, stets mehr Verantwortung zu übernehmen. Edith Schukat verweist auf frühere Azubis, die es bis zur Abteilungsleitung gebracht haben.

Quelle: RP