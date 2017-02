später lesen Total Lokal Dusche im Auto Teilen

Als Helene mit einem Handtuch unterm Arm auf die Haustür zustrebte, wunderte sich Helmut. In der Hand trug sie zusätzlich eine Sprühflasche - Reiniger für Duschkabinen. Da das Badezimmer sich aber - wie üblich - im Haus befindet und nicht draußen, fragte Helmut nach Helenes Ziel. Ihre Antwort - "Na, das Auto!" - ließ noch Fragezeichen übrig. Helmut fiel zwar ein, dass die Autoscheiben wegen defekter Lüftung oft so beschlagen sind wie nach einer heißen Dusche. Aber deswegen Duschreiniger im Wagen einsetzen? Nach einer Minute war ihm klar, was Helene vorhatte: Mit dem Spray waren die Abdrücke der Hundenase an der Kofferraumklappe im Handumdrehen beseitigt. -dts