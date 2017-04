später lesen Educon-Prozess Autistische Kinder misshandelt – Gruppenleiterin muss in Haft FOTO: Wulf Kannegießer FOTO: Wulf Kannegießer 2017-04-04T13:46+0200 2017-04-04T13:50+0200

In einem Heim in Hilden sind autistische Kinder systematisch misshandelt worden. Der Skandal wurde in einem Strafprozess aufgearbeitet. Jetzt wurde das Urteil verkündet: Eine Gruppenleiterin muss zwei Jahre und zehn Monate in Haft.