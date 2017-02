Hilden: Ermittlungskommission "Marlboro" macht Bande von Automaten-Aufbrechern dingfest

Die Polizei hat jetzt vier Männer festgenommen, denen Automatenaufbrüche in mehreren nordrhein-westfälischen Städten, darunter auch zwei in Hilden, vorgeworfen werden. Von Alexandra Rüttgen

Den Haftbefehlen ging eine intensive Fahndung der "Ermittlungskommission Marlboro" voraus. Die Beschuldigten sind dringend verdächtig, zwischen dem 13. und 28. November vergangenen Jahres in mindestens 27 Fällen Zigarettenautomaten aufgebrochen zu haben.

Die vier Solinger haben die Taten offenbar immer gemeinschaftlich begangen, wobei nicht immer alle Tatverdächtigen gleichzeitig am Werk gewesen sein dürften. Den gesicherten Spuren an den Automaten zufolge hatten es die Verdächtigen auf das Scheingeld in den Automaten abgesehen. Die Zigaretten ließen sie meistens zurück. Durch die Aufbrüche entstand ein Schaden von über 40.000 Euro. Der Wert der Beute liegt bei etwa 7000 Euro.

Nach der Auswertung von Spuren und zahlreichen Zeugenvernehmungen erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Solingen auf Antrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die vier Männer. Sie wurden gestern Morgen in ihren Wohnungen in der Solinger Innenstadt festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Diese umfassen auch den Anfangsverdacht von mehr als 100 weiteren Automatenaufbrüchen und Wohnungseinbruchdiebstählen, teilt die Polizei mit.