Hilden: Event bietet Show und Schmankerl

Zu Rheinischen Meisterschaften auf Gut Langfort lockt ein Rahmenprogramm.

Die rheinischen Reiter küren am Wochenende im Langforter Pferdesportzentrum ihre Meister. In den Altersklassen der Ponyreiter, Junioren, Jungen Reiter und Reiter werden traditionell die besten Starter ermittelt. Auf den festlich geschmückten Dressurvierecken und dem großen Hauptplatz werden in diesem Jahr 55 Prüfungen ausgetragen, die von Reiterwettbewerben bis zur schweren Klasse reichen. Und die jüngsten Reiter haben die Möglichkeit, in Dressur- und Springreiterwettbewerben mit Schulpferden zu reiten.

Neben hochklassigem Sport erwartet Teilnehmer sowie Zuschauer ein attraktives Rahmenprogramm, das die Rheinischen Meisterschaften nicht nur für aktive Reiter, sondern auch für alle anderen Interessenten zu einer beliebten Veranstaltung macht. Für Abwechslung und Spaß sorgt die Ausstellermeile, die mit Mode und Pflegeprodukten für Mensch wie Pferd, Schmuck und mehr für jedermann etwas zu bieten hat. Gäste und Sportler können sich an diversen Getränke- und Imbissständen stärken.

Mit dem Dinner-Abend steht am Samstag ein besonderer Programmpunkt auf den Plan. In der sonst nur für spezielle Turniergäste geöffneten Sponsoren-Lounge können die Besucher ein üppiges Buffet genießen und währenddessen die Ritte einer Dressur-Kür auf schwerstem Niveau verfolgen. Karten für dieses die Augen und den Gaumen gleichermaßen verwöhnende Event sind an der Abendkasse erhältlich. Eine weitere Show-Einlage präsentieren die Schüler von Evelyn Biesenbach mit einer Pony-Quadrille.

Die kleinsten Besucher können sich in der Kinderecke, auf der Hüpfburg oder im Mini-Parcours austoben oder sich im Streichelzoo mit typischen Bauernhof-Tieren zu beschäftigen. Beim Ponyreiten können die Pferdefans von Morgen zudem selbst in den Sattel steigen, am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Infostand des Pferdesportverbandes Rheinland wird eine Reitstunde in der Landesreitschule verlost. Infos unter www.rheinische-meisterschaften.de

(elm)