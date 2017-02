Hilden: Familien lernen Zirkus

"Manege frei für drei ", so lautet das Motto des Hildener Mitmachzirkus, zu dem der Sportverein Hilden-Ost einlädt. Mit einem Familientag für Menschen zwischen fünf und 75 Jahren setzt diese Bewegungsinitiative ihre zirkuspädagogischen Angebote fort: Die Gesetze der Schwerkraft aufheben und Gegenstände durch die Luft fliegen lassen - das ist Jonglage. Mit anderen zwischen den Leitern stehen, das ist Leiter-Akrobatik. Am Sonntag, 5. März, beginnt um 11 Uhr der fünfte "Zirkus-Schnupper-Tag" für Kinder ab fünf Jahren, ihre Eltern und Großeltern und andere sportliche Menschen.

Alles beginnt mit dem Schwungtuch, aus dem das Zirkus-Zelt aufgebaut wird. Wer dann auf dem Einrad fahren oder Pyramiden zwischen den Leitern bauen möchte, der sollte sich zu diesem Zirkus-Tag anmelden. Trainiert werden die Nachwuchsartisten von Übungsleiterin Chiara Heyn vom Jongliertreff. Die Kosten für den Kurs betragen 10 Euro (ermäßigt 5 Euro). Mitzubringen ist ein essbarer Beitrag zum Tauschen und Teilen und Picknick-Geschirr. Wer ein eigenes Einrad besitzt, sollte es mitbringen. Der Workshop endet mit einer Präsentation von Bewegungen. Das Ganze findet in der Sporthalle am Kalstert, Franz-Hals-Weg 2, statt. Anmeldungen und Informationen bei Christian Meyn-Schwarze via E-Mail: meynschwarze@t-online.de, oder abends telefonisch unter 02103 31607.

