Hilden/Haan: Ferien: Ostern kommt in großen Schritten

Damit keine Langeweile aufkommt, bieten Städte und Einrichtungen für den 10. bis 23. April viele Aktionen an. Von Johanna Skepenat

Ob Kunst, Sport oder Kultur - das sind die Programme:

In drei Kursen der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK in Hilden sind während der zweiten Osterferienwoche noch Plätze frei. In "Der Frühling ist bunt" (Michaela Fröhling), wird alles gemalt, was den Frühling ausmacht und so das Geheimnis der Farben entdeckt. Für tierbegeisterte Künstler bietet sich der Kurs "Tiere, Tiere, Tiere" (Henriette Astor) an, bei dem unter anderem durch ein spezielles Druckverfahren verschiedene Bilden zu Tieren entstehen. In "Die Geschichte vom Schlaraffenland" (Michaela Fröhling) wird sowohl die bekannte Geschichte gelesen, als auch ein ganz eigenes Schlaraffenland gestaltet. Die Kurse laufen von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr im Nebengebäude des Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, und im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, beide in Hilden. Sie richten sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail (kukuk@hilden.de), per Post (Am Rathaus 1, 40721 Hilden) oder im Rathaus (Zimmer 327 oder 325) möglich.

Von Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, läuft außerdem die 20. Kinder-Kunstwoche in Hilden. Sie bietet Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Wilhelm-Fabry-Museum die Möglichkeit, an einem von zwei Kursen teilzunehmen. Zur Auswahl stehen "Unendliche Weiten: Bilder vom Weltraum" (Desirée Astor), ein Kurs, in dem die Kinder angeregt durch wissenschaftliche Fakten eigene Bilder vom Weltraum malen. Alternativ kann der Kurs "Skulpturengarten H6 - Fotografieren, Zeichnen, Malen" (Friedel W. Warhus) besucht werden. Die Teilnehmer besuchen den Skulpturengarten H6 des Vereinshaus Hildener Künstler. Anschließend erstellen sie aus Fotos und gemalten Bildern Collagen. Anmeldungen unter www.wilhelm-fabry-museum.de. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Neben einer Reihe von künstlerischen Angeboten bestehen auch sportliche Alternativen.

Der Verein JugendZeit bietet für alle Hildener Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren ab Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, von 9 bis 14 Uhr im Campus OT Holterhöfchen 26 den Kurs "Sport einmal anders" (Jamal Al Makhloufi) an. Dort gibt es unter anderem Einblicke bei den Solinger Alligators, oder es ist möglich, einen Kart-Führerschein zu machen. Der Kurs "Spiel, Sport und Spaß" (Peter Keller) richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Sie können sich bei verschiedenen Wettkämpfen und Gruppenspielen messen. Die Aktion findet von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr im Campus OT am Holterhöfchen 26 statt. Der Workshop "Japanexpress" (Natascha Zak) ist ein Mädchenprojekt für alle 10- bis 14- jährigen Hildener Mädchen und läuft von Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, von 9 Uhr bis 15 Uhr im Jugendtreff am Weidenweg. Im Kurs werden Fragen wie: "Was ist ein Kimono? Wie wird Sushi gemacht? Oder was sind Mangas/Animes?" gemeinsam erarbeitet. Anmeldungen für alle Kurse des Vereins JugendZeit sind über www.jugendzeit-hilden.de möglich. Die Teilnahme pro Kurs kostet 20 Euro.

Der Abenteuerspielplatz Hilden bietet auch in den Osterferien jeden Tag Spiele, Lagerfeuer und andere Angebote im Offenen Bereich an. Im Baubereich kann täglich außer an Wochenenden eine eigene Holzhütte gebaut werden. Der Tierbereich ist werktags geöffnet, außer mittwochs. Außerdem gibt es einen Wochenplan mit weiteren Aktivitäten. Eine Anmeldung ist meistens nicht erforderlich.

Im Jugendhaus Haan (Alleestraße 8) sind im Töpferkurs vom Montag, 18. April, bis Donnerstag, 20. April, jeweils von 11 bis 13 Uhr noch Plätze zu vergeben. Der Kurs ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet; die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Außerdem wird ein Hip-Hop/Streetdance Workshop von Montag, 18. April, bis Donnerstag, 20. April, jeweils von 16.15 bis 17 Uhr für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren und von 17.15 bis 18 Uhr für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kinder mit einer Vorliebe für Pferde und Ponys kommen bei den Veranstaltungen des Pferdesportzentrums Haan (Ellscheid 11) auf ihre Kosten. Es gibt einen Osterferienlehrgang von Montag, 10. April, bis Samstag 15. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr für alle Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 170 Euro. Für Karfreitag, 14. April, wird ein mehrstündiger Ausritt für fortgeschrittene Reiter angeboten. Die Teilnahme kostet 33 Euro. Von Freitag, 21. April, ab 17 Uhr, bis Samstag, 22. April, 12 Uhr, gibt es für Pferdefans ab sechs Jahren die Möglichkeit, die Ponys zu reiten und zu pflegen und im Reitstall zu übernachten. Die Kosten dafür betragen 60 Euro. Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind über die Homepage (www.pferdesport-zentrum-haan.de) oder zu den Geschäftszeiten im Büro unter Telefon 0212 954058 möglich.

Der Haaner Turnverein bietet einen Selbstverteidigungskurs für 10- bis 14-jährige Mädchen an. Er läuft von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr in der HTV-Turnhalle (Turnstraße 25). Die Gebühr beträgt für HTV-Mitglieder 33 und für Nichtmitglieder 40 Euro.

