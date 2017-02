Hilden: Feucht und schimmelig: Vermieter reagiert nicht

Erst fiel sechs Wochen die Heizung aus, jetzt hat Familie Seibel Schimmel in der Wohnung. Der Vermieter reagiert nicht. Bis die Seibels die RP um Hilfe baten - bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Von Christoph Schmidt

Valentina Seibel spricht zwei Sätze. Dann muss sie husten. "Wir haben Schimmel in drei von vier Zimmern", sagt sie und führt durch die Wohnung: "Ich habe die Stellen mit Chlor behandelt. Aber der Schimmel kommt immer wieder." Man kann die Chemikalie in der Luft schmecken. Beni, ihr elfjähriger Sohn, hustet auch. Seine Mutter war mit ihm beim Arzt. "Der Allergologe hat eine Schimmelallergie festgestellt." Sein geliebtes Klavier ist verstimmt. Das schmerzt Beni fast noch mehr. "Die Wand, an der das Klavier steht, ist feucht geworden. Wir haben das Klavier abgerückt", erzählt seine Mutter: "Der Klavierstimmer sagt, es habe keinen Zweck, das Instrument zu stimmen. Hier sei zu viel Feuchtigkeit, deshalb sei das Klavier sofort wieder verstimmt." Valentina Seibel, ihr Mann Eduard und ihre vier Kinder erleben gerade einen Alptraum. Dafür ist die Hildenerin sehr gefasst.

Im Oktober fiel in ihrem Mietshaus mit acht Parteien am Dürerweg 44 die Heizung aus - sechs Wochen lang. Erst sei nicht klar gewesen, ob die Anlage noch repariert werden könne. Dann sei man auf die Lieferzeiten des Herstellers angewiesen gewesen, entschuldigte sich der Vermieter LEG Wohnen NRW - nachdem die RP recherchiert hatte. Auf die wiederholten Anfragen der Mieter hatte das Unternehmen nicht reagiert. Seit dem 28. November 2016 läuft die neue Heizung. Besonders schlimm getroffen hatte es Familie Seibel im Erdgeschoss. Die Wände waren feucht, Schimmel hatte sich gebildet. Valentina Seibel bat per Mail und schließlich per Einschreiben um einen Gutachter, der sich die Wohnung anschaut. Die LEG reagiert nicht - fast drei Wochen lang. Das änderte sich, als die RP der Sache nachging. Ein Sprecher bedauerte den Vorfall ausdrücklich und versprach Hilfe.

Tatsächlich erschien noch am selben Tag ein Mitarbeiter, fotografierte die Schäden, maß die Feuchtigkeit und brachte zwei Trocknungsgeräte mit. Eine Woche liefen die Trockner, dann wurden sie wieder abgeholt. "Der Mitarbeiter hat mir gesagt, die Wohnung sei nun trocken und der Auftrag damit beendet", erzählt Valentina Seibel. "Ich habe erst abgewartet und dachte, die LEG würde sich endlich kümmern und bei mir melden."

Am 23. Dezember schickten die Seibels wieder eine Mail an die LEG Wohnen, wiesen darauf hin, dass die Wände nach wie vor mit Schimmel befallen sind und baten um Beseitigung. Nichts geschah. Vier Wochen später rief Valentina Seibel erneut bei der RP an: "Ich weiß einfach nicht mehr weiter." Die LEG-Sprecherin entschuldigte sich dafür, dass die Seibels keine Rückmeldung erhalten hatten - und schickten den Hauswart und den Reparaturservice vorbei. In der kommenden Woche werden die Heizkörper und Tapeten entfernt, der Schimmel behandelt, Raufaser tapeziert und mit einem Sperranstrich versehen sowie die Fenster auf Undichtigkeit überprüft. Man habe der Familie auch zwei andere Wohnungen angeboten. Der Hauswart habe ihr seine Handy-Nummer gegeben, so Seibel. "Wir werden den Fall nachhalten", verspricht die LEG.

