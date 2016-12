später lesen Hilden Flüchtling Faraj Younan ist ein Vorleser besonderer Art Teilen

In Hilden hat Younan einen Teil seines alten Lebens zurückgewonnen. Seit Anfang 2016 liest er als ehrenamtlicher Lesepate in der Stadtbücherei Kindergartenkindern vor - auf Arabisch. Auch in seiner Kirchengemeinde in Syrien hat er sich für Kinder engagiert. Daran erinnert er sich gern. Ein Stück Heimat in der Fremde. So muss er sich nicht alleine fühlen: Seine Frau, seine Tochter und seine Mutter sind noch in Syrien. "Ich vermisse sie sehr", sagt der gelernte Rechtsanwalt.