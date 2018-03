später lesen Hilden Förderpreis geht an den SV Hilden-Ost FOTO: Stephan Köhlen FOTO: Stephan Köhlen 2018-03-15T20:47+0100 2018-03-16T00:00+0100

Hilden (gök) Stefan Monreal, Leiter der Abteilung Fußball beim SV Hilden-Ost hat den Förderpreis Integration 2017 für den Sportverein entgegengenommen. Bei der Feierstunde gestern Abend in der Stadtbücherei wurde der Einsatz des SV gewürdigt: Damit "der Ball rollt", müssen die Teammitglieder miteinander spielen und zusammenhalten. Als 2015 viele Geflüchtete Schutz und Hilfe in Hilden suchten, fanden einige von ihnen auch ihren Weg zum SV Hilden Ost. Aktuell spielen in dem Verein 27 Geflüchtete aus neun verschiedenen Herkunftsländern. Sie verteilen sich auf die Jugendmannschaften und auf den Seniorenbereich in der zweiten Mannschaft des Vereins. Der Förderpreis der Stadt Hilden wurde zum zehnten Mal verliehen.