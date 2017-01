Kreis Mettmann: Gemeinden stellen ihr Lutherjahr vor

Bis zum Reformationstag am 31. Oktober gibt es viele Kunstaktionen im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann. Von Gabriele Hannen

Der Begriff "Lutherjahr" wurde nur einmal kurz und leise erwähnt - ansonsten verbreiteten sich die evangelischen Kirchenmänner unter der Leitung von Superintendent Frank Weber sowie einige Künstler über ein Jahresmotto anderer Art: Im Kirchenkreis Düsseldorf Mettmann heißt es bis zum Reformationstag am 31. Oktober "Augenmerk - Kirche neu sehen". Es geht um Glauben, angereichert um Künstlerisches.

Die Auftaktveranstaltung ist am Sonntag, 29. Januar, 10 Uhr, in der Neanderkirche in Hochdahl, wo Studierende sich des reformatorischen Grundgedankens der Erneuerung angenommen haben. Die Umgestaltung ist bis Ende Februar täglich von 10 bis 16 Uhr zu betrachten. In der Waldkirche Linnep stellen Marie Kimpenhaus und Raymund Schoen 16 fotografische Glaubensräume aus verschiedenen Regionen aus. Die Eröffnung ist am Sonntag, 5. Februar mit Pfarrer Gerhard Pulla, die Bilder hängen bis Ende Februar. Die Versöhnungskirche in Ratingen-West präsentiert vom 1. März bis zum 23. April Objekte aus Blei und Papier, die Wilfried Diesterheft-Brehme, evangelischer Pfarrer und bildender Künstler, aus Blei und Papier geschaffen hat. Pfarrer Matthias Leithe hat ein ganzes Besichtigungs- und Betrachtungsprogramm rundherum gestaltet und wird auch in seinen Predigten auf die Arbeiten eingehen.

In der evangelischen Kirche Lintorf ist Diesterheft-Brehme dann noch einmal mit Kunstinstallationen vertreten, die unter dem Motto "Es werde Licht" Erkenntnisreiches zum 150 Jahre währenden Bestehen des Gotteshauses vermitteln. Hier endet das Gesamtprogramm am 31. Oktober. Vorher lohnen sich die Besichtigungen der "Installation "sensus naturalis" von Eva Borski in der Ratinger Stadtkirche, die Aktion "Solus Christus 3D.0" im Juni in der evangelischen Kirche Haan, der September in der Homberger Christuskirche. Pfarrer Michael Füsgen holt dann nämlich mit den Werkstätten für Beschäftigung Mettmann die Natur in sein Gotteshaus, das immer geöffnet ist.

Im Juni wird in der evangelischen Kirche Haan das Künstlerduo schneider und mombaur unter dem Titel "Solus Christus 3D.0" mehrere 3D-Drucker aufstellen, die in verschiedenen Größen und Farben die Jesus-Figur reproduzieren werden. Dies geschieht in Anlehnung an den Buchdruck, der für die Reformation und Luthers Bibelverbreitung eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Die Neanderartgroup, ein Zusammenschluss von 26 Künstlern aus Erkrath und Umgebung, greift den Blick in die Vergangenheit und Zukunft auf. Über die Balustrade des Kirchenbalkons werden im September lange Stoffbahnen durch ein großes gemaltes Auge in der Mitte der evangelischen Kirche Erkrath geführt. Auf den Stoffbahnen, sind Luthers 95 Thesen zu sehen. "Sie werfen die Frage auf, welche Rolle die Thesen in der Zukunft haben", erklärt Künstler Ralf Buchholz .

Synodalältester Dr. Hans-Peter Schulz wird in der Reformationskirche Hilden Ende September/Anfang Oktober mit literarischen Texten und musikalischen Einlagen künstlerische Momente erzeugen. Pastor Gert Ulrich Brinkmann fand die Brücke zur Kirche: "Grundsätzlich dreht es sich bei jeder Aktion um den Glauben - wie wir ihn leben, erleben, vermitteln."

