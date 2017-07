später lesen Hilden Gericht verhandelt gegen Betreuer 2017-07-05T18:32+0200 2017-07-06T00:00+0200

Von 2006 bis 2008 gab es bei der Educon in Hilden, einer damaligen Tochter der evangelischen Graf-Recke-Stiftung, zwei Wohngruppen, in denen autistische Kinder im Alter zwischen neun bis 15 Jahren laut Konzept in "wohnlich-familiärer Atmosphäre" und durch "positive Konfrontation körperlicher Nähe" behandelt und betreut werden sollten.