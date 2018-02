Hilden: Geschwisterpaar begeistert bei Preisträgerkonzert

Die Gewinner des Regionalwettbewerbs von "Jugend musiziert" stellten sich jetzt in der Erkrather Stadthalle vor. Von Maren Könemann

Die Stadthalle ist voll, und auch auf der Bühne wird es langsam eng - rund 200 Kinder und Jugendliche tummeln sich hier. Sie alle haben am Regionalentscheid des Wettbewerbs "Jugend musiziert" Ende Januar teilgenommen und warten nun darauf, einen Gutschein entgegen nehmen zu dürfen, der sie für ihre Teilnahme ehren soll. Sophia (9) und Thomas Gilb (5) stehen in der ersten Reihe. Sie lächeln und sagen leise "Danke", als sie den Gutschein erhalten. Sichtlich stolz machen ihre Eltern von der ersten Reihe aus ein paar Bilder zur Erinnerung.

Sophia und Thomas sind das einzige Geschwisterpaar des Abends. Herausgeputzt in Kleid und Anzug mit Fliege betreten sie für ihren Auftritt beim Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbes am Samstag die Bühne und präsentieren "Little Song" und "Sunny Day" von Luis Zett virtuos auf dem Klavier. Dabei teilen sich die Geschwister den Klavierhocker, denn sie spielen vierhändig. Für ihre Darbietung erhielten sie beim Wettbewerb Ende Januar von der Jury 24 von 25 möglichen Punkten. Das bedeutet: erster Platz. Paul Sevenich, Vorsitzender des Regionalausschusses von Jugend musiziert und Leiter der Ratinger Musikschule, ist über den Auftritt des eher ungewöhnlichen Duos erfreut: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Geschwister so gut miteinander auskommen, dass sie zusammen zu Jugend musiziert gehen", sagt er lächelnd.

Auch die übrigen vierzehn Darbietungen der jungen Preisträger in den Wertungskategorien Blas- und Zupfinstrument, Klavier vierhändig, Klavier und Streichinstrument, Schlagzeug sowie "Besonderes Ensemble" können sich hören und sehen lassen. Insgesamt 62 junge Musiker qualifizierten sich im Regionalentscheid für den Landeswettbewerb, der vom 9. bis 13. März in Wuppertal ausgetragen wird. Darüber hinaus gibt es eine erfreuliche Bilanz: Im Kreis Mettmann musiziert die Jugend auf hohem Niveau. Denn alle Teilnehmer am Regionalwettbewerb konnten sich über erste, zweite oder dritte Preise freuen. Besonders viele Teilnehmer kamen dabei aus Hilden: 44.

Der Einblick in das musikalische Können der Kinder und Jugendlichen beeindruckte am Wochenende auch Landrat Thomas Hendele: "Welch ein wunderbares Konzert", sagte er und lobte das "fantastische Ergebnis" der 200 Teilnehmer.

Ein besonderes Highlight boten Elias Feldmann (15) an der Violine und Alexander Brzoska (16) am Klavier. Sehr ausdrucksvoll präsentierten sie "Subito" von Witold Lutosawski. Für ihren Auftritt erhielten die beiden hoch qualifizierten Nachwuchskünstler die volle Punktzahl. Das ist für Elias nichts Neues: Er qualifizierte sich seit seinem sechsten Lebensjahr für Landes- und Bundesentscheide des Wettbewerbs und erzielte 2016 den zweiten Preis auf Bundesebene.

Bis Thomas und Sophia so gut spielen können, dauert es vielleicht noch ein wenig. Am Landeswettbewerb dürfen sie nicht teilnehmen, denn dazu sind sie noch zu jung.

