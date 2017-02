später lesen Hilden Großer TV-Auftritt für Maja und Niko (9) FOTO: NDR/Thorsten Jander FOTO: NDR/Thorsten Jander 2017-02-17T15:29+0100 2017-02-17T15:27+0100

Mit den Schrittfolgen von Standardtänzen kennen sich Maja und Niko aus Hilden bestens aus. Und zwar so gut, dass sie sich trauen, am Samstag, 18.2., 20.15 Uhr, in der ARD-Fernsehsendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume gegen die bekannten TV-Tanzrichter Joachim Llambi und Motsi Mabuse anzutreten. Von Natalie Urbig