Hilden: Harte Rockmusik für den guten Zweck

Rock-Klänge verschiedener Stilrichtungen verspricht das Benefizkonzert "Rock for Charity" am Samstag, 3. März, im Hildener Aera 51. Im vergangenen Jahr hatten sich die Musiker dreier Bands erstmals zusammengetan, um mit ihrer Musik Spenden für das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf einzuspielen.