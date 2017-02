Hilden: Hier finden junge Eltern Rat und Hilfe

Die Psychologische Beratungsstelle Hilden/Haan hat dank einer Spende eine Broschüre entwickelt.

Die C&A Filiale Hilden hat 2000 Euro an die Psychologische Beratungsstelle Hilden/Haan gespendet. Mit der finanziellen Hilfe konnte der Projektbereich Frühe Beratung eine Broschüre für junge Eltern entwickeln. Der Ratgeber enthält wichtige Anregungen und Tipps zum Umgang mit Babys und Kleinkindern, die viel schreien oder schlecht schlafen. Er ist online unter "www.hilden.de/babysprechstunde" zu finden und liegt unter anderem im Hildener Bürgerbüro, bei Kinderärzten und Hebammen kostenfrei aus.

"Viele Eltern haben Hemmungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn das eigene Kind noch sehr klein ist", berichtet Diplom-Psychologin Britta Stubbe. "Sie haben das Gefühl, versagt zu haben. Dabei schreit jedes fünfte Baby in den ersten Lebensmonaten laut und oft. In den meisten Fällen hat daran niemand Schuld." Deshalb sei es wichtig, Angebote zu machen, die die Familien direkt erreichen und ihnen diese Angst nehmen.

Die Leiterin der Hildener C&A-Filiale, Sandra Klabunde, ist froh, mit dem Geld ein solches Angebot ermöglicht zu haben: "Einmal im Jahr spenden wir für lokale Einrichtungen und Aktionen. Wir wollen damit einen Beitrag für den Wohnort unserer Kunden leisten."

Dafür ist ihr das Amt für Jugend, Schule und Sport sehr dankbar. "Angesichts der Haushaltslage hätten wir die Gestaltung der Broschüre ohne die Spende nicht finanzieren können", unterstreicht Leiterin Noosha Aubel: "Für den kleine Ratgeber hat die Illustratorin Valeria Kromm die Figuren aus dem städtischen Familienportal Hike (hilden.de/familienportal) aufgegriffen. Sie sind den Hildener Familien bereits vertraut."

In der Broschüre finden Eltern Empfehlungen und nützliche Tipps, zum Beispiel wie sie ihr Baby in schwierigen Zeit begleiten und aus dem Teufelskreis von Überreizung und Stress herausführen können. "Babys sollten sich auch möglichst früh angewöhnen, ohne Einschlafhilfen zur Ruhe zu kommen", erläutert Britta Stubbe. "Die Broschüre kann bei diesem Lernprozess helfen, ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch."

In Hilden und Haan kümmern sich drei Beraterinnen gezielt um Familien mit Babys und Kleinkindern zwischen 0 und drei Jahren. Eltern und Nachwuchs erhalten unkompliziert Hilfe. "Die psychologischen Beratungsstelle für Hilden und Haan bietet schnelle und flexible Terminvergaben ohne Wartezeit, engmaschige Beratung und bei Bedarf auch Hausbesuche", berichtet Britta Stubbe. "Die Beratung ist kostenfrei und selbstverständlich streng vertraulich."

Die Psychologische Beratungsstelle betreut rund 600 Familien aus beiden Städten pro Jahr; zwei Drittel kommen dabei aus Hilden, etwa ein Drittel kommt aus Haan.

Mit Hilfe einer 5000-Euro-Spende der Hildener Firma Montz hat die Beratungsstelle im vergangenen Jahr zusammen mit dem Designer André Fritz ein Erklärvideo produziert, das auf Youtube ("youtu.be/wgEi4EEI9F8" ) und auf der Internetseite der Stadt Hilden ("www.hilden.de/babysprechstunde" ) zu finden ist.

"Der Film veranschaulicht, mit welchen Problemen und Fragen Familien kämpfen", erläutert Stubbe. "Diesen Eltern wollen wir zeigen, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind und dass es in ihrer Nähe Hilfe gibt. Der erste Kontakt kann auf diese Weise vollkommen anonym erfolgen."

