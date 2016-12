Hilden/Haan: Hier gibt's an Feiertagen Hilfe für Mensch und Tier

Über Weihnachten, Silvester und dazwischen ist die ärztliche Versorgung im Kreis sicher gestellt - auch für Vierbeiner.

Auch an den Feiertagen sind Mensch und Tier nicht vor Krankheiten geschützt. Hier wird ihnen geholfen.

Notdienstpraxis Während der Feiertage haben auch die Hausärzte frei. Wer erkrankt und in Hilden oder Haan wohnt, wendet sich an die Notdienstpraxis Süd in Langenfeld am St. Martinus-Krankenhaus, Klosterstraße 32, 40764 Langenfeld. Öffnungszeiten an Feiertagen, Heiligabend und Silvester: 8 bis 22 Uhr.

Notarzt Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Atemstillstand, heftig blutenden Wunden oder Verdacht auf Schlaganfall sollten Hilfesuchende sofort den Feuerwehr-Notruf 112 wählen und einen Notarzt (!), nicht den Krankenwagen (!) anfordern. Der Notarzt kann den Zustand des Patienten sicher beurteilen und sofort mit der Behandlung beginnen. Wenn zuerst ein Rettungswagen gerufen wird, kann es passieren, dass dessen Besatzung den Notarzt hinzuziehen muss. So kann wertvolle Zeit verstreichen, die fehlt.

Tierklinik Neandertal Wenn das Haustier plötzlich erkrankt, steht das medizinische Personal der Haaner Tierklinik Neandertal bereit. An Heiligabend (24. Dezember) gibt es bis 13 Uhr eine normale Sprechstunde. Zu allen anderen Zeiten ist der Notdienst besetzt. Es empfiehlt sich allerdings ein Anruf, bevor das Tier zur Landstraße 51 in Haan transportiert wird. Telefon: 02129 375070.

Arztrufzentrale NRW Hier können sich auch bettlägerige Patienten oder deren Angehörige melden, die einen Hausbesuch benötigen, der von der Arztrufzentrale koordiniert wird. Zudem erhalten Patienten unter der bundesweiten Telefonnummer 116117 Hinweise über die Erreichbarkeiten der fachärztlichen Notdienste der Augen-, Hals-Nasen-Ohren- und Kinderärzte in Nordrhein. An den vier Werktagen vom 27. bis 30. Dezember werden einige Arztpraxen urlaubsbedingt geschlossen bleiben.

Während der Sprechstundenzeiten übernehmen andere Praxen vor Ort vertretungsweise die Versorgung. Patienten sollten auf entsprechende Aushänge und Ankündigungen der örtlichen Praxen achten. Oft ist die Vertretungspraxis auch in einer Ansage genannt, wenn der Hausarzt einen Anrufbeantworter laufen lässt.

Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist die Arztrufzentrale unter Telefon 116117 von Freitag, 23. Dezember, ab 12 Uhr, durchgängig bis Dienstag, 27. Dezember um 8 Uhr. Außerdem von Freitag, 30. Dezember, ab 12 Uhr durchgängig bis Montag, 2. Januar, um 8 Uhr erreichbar.

(ilpl)