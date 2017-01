Hilden: Hier gibt's die nächsten Rodel-Berge

Wer Schlitten fahren möchte, muss nicht weit reisen. Diese Berge mit Schnee sind ganz in unserer Nähe. Von Sabine Schmitt

Im Rheinland ist es frostig an diesen Tagen. Aber Schneewolken? Keine Spur. Der Himmel ist blau. Auch am Boden liegt kein Krümel Schnee. Das ist aber kein Grund, den Schlitten dieses Jahr im Keller zu lassen. Denn der nächste Schnee ist nur ein paar Kilometer entfernt. Diese Rodelberge sind in kurzer Zeit von Langenfeld und Monheim zu erreichen. Die Anfahrt ist jeweils ab Langenfeld-Mitte berechnet.

Brodtberg, Remscheid Er ist mit fast 379 Metern der höchste Berg in Remscheid und im Regierungsbezirk Düsseldorf. Früher gab es hier sogar einen Skilift. Mittlerweile wird nur noch gerodelt - das aber in Scharen. Bei der Parkplatzsuche nahe des Kreisverkehrs auf der Hohenhagener Straße ist etwas Geduld gefragt. Aber die lohnt sich. Der Hang ist sehr breit, da ist Platz für alle - und auch noch zum Schneemann bauen. Adresse: Hohenhagener Straße, 42855 Remscheid Anfahrt: etwa35 Minuten, ca. 40 Kilometer über die A59 und A1

Bärenloch, Solingen

Das Bärenloch in Solingen ist ein Park mit See und Fußballplatz. Im Sommer wird hier gegrillt - und im Winter gerodelt. Denn es gibt auch mehrere Hügel in verschiedenen Größen, mal etwas mehr und mal etwas weniger steil. Ein idealer Spaß für die für kleineren Kinder. Adresse: Grünanlage Bärenloch, 42719 Solingen Anfahrt: etwa 25 Minuten, ca. 15 Kilometer über Viehbachtalstraße

Kuhwiesen, Wermelskirchen

Wer mit dem Auto von Ortschaft zu Ortschaft fährt, sieht in Wermelskirchen in diesen Tagen überall Kinder, die rodeln. Tipp: Von der A1 Wermelskirchen abfahren, dann Richtung Dhünn da gibt es besonders viele bergige Wiesen. Auf denen stehen im Sommer die Kühe - und im Winter rutschen hier die Kinder mit ihren Schlitten runter. Wer es schneller mag: Am Reit- und Fahrverein Dhünn ist es schön abschüssig. Adresse: Neuenhaus 41, 42929 Wermelskirchen Anfahrt: etwa 35 Minuten, ca. 40 Kilometer über die A1

Burscheid, Paffenlöher Steffi Schräg gegenüber der Diskothek ist ein toller Rodelberg. Ortskundige berichten, dort sei sogar extra Wasser drüber gekippt worden, damit Schlitten besser rutschigen. Voriges Jahr gab es sogar heiße Getränke. Ob das dieses Jahr auch so ist, wissen wir nicht. Aber eine Thermoskanne mit heißem Tee einzupacken ist ja nie verkehrt.

Adresse: Paffenlöh 7, 51399 Burscheid Anfahrt: über Land etwa 20 Minuten, ca. 15 Kilometer (L294); über die Autobahn 25 Minuten, 27 Kilometer (A3 und A1)

Wermelskirchen, Toeckelhausen In Toeckelhausen gibt es einen 300 Meter langen Hang - und sogar einen Skilift, der dem Skiclub Wermelskirchen gehört und je nach Schnee bedient wird. Voriges Wochenende reichte der Schnee leider nicht, schreibt der Verein auf seiner Website. Falls geöffnet wird steht das unter www.skiclub-wermelskirchen.de. Zum Rodeln langt es in jedem Fall. Der Hang liegt auf einer Höhe von 300 bis 320 Meter. Adresse: Töckelhausen, 42929 Wermelskirchen Anfahrt: etwa 30 Minuten, ca. 35 Kilometer über die A3 und A1 Weißer Stein, in der Eifel Bis in die Eifel ist es ein bisschen weiter. Dafür gibt es da aber noch mehr Schnee. Am "Weißer Stein" bei Hellenthal-Udenbreth im Kreis Euskirchen gibt es laut Schneebericht auf über 600 Meter Höhe aktuell satte 66 Zentimeter. Die Abfahrt ist etwa 600 Meter lang. Die Öffnungszeiten sind 10 bis 16 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 8 Euro. Adresse: Am Weißen Stein 29, 53940 Hellenthal Anfahrt: 1,5 Stunden, 115 Kilometer über die A1

Quelle: RP