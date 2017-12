Hilden/Haan: Hier gibt's Hilfe und Service an den Feiertagen

Hier gibt's Hilfe und Service an den Feiertagen

Es ist der 1. Weihnachtstag, und plötzlich fehlt ein Medikament. Oder die Lebensmittel gehen zur Neige, weil der Onkel mehr aß als gedacht.

Es sollte eigentlich nicht passieren, aber natürlich tut es das trotzdem: Ausgerechnet am Feiertag wird jemand krank oder ein wichtiges Medikament ist alle. Eine Übersicht über die Hilfen.

Apothekennotdienst Welche Apotheken an den Feiertagen geöffnet haben, erfährt man telefonisch und kostenlos unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 0800022833. Es kann allerdings sein, dass die Apotheke mehr als 20 Kilometer weit weg ist. Auch die Feuerwehr (Notruf 112) ist ein guter Ansprechpartner: Sie hat eine aktuelle Liste der diensthabenden Apotheken vorliegen. Noch bequemer gibt es die Info im Internet unter www.aponet.de oder www.aknr.de : Einfach die eigene Postleitzahl eingeben, und schon erscheint eine Liste der möglichen Apotheken, gestaffelt nach Entfernung.

Notfallpraxis Aufgrund eines technischen Defekts ist unter den Notdiensten gestern die Notfallpraxis am St.-Josefs-Krankenhaus erschienen. Diese Praxis wurde aufgegeben. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. Patienten können die Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf (Florastraße 38, Tel. 0211 98675-55) wenden. Sie ist samstags, sonn- und feiertags von 8-7 Uhr geöffnet.

Kinderärzte Der Kinderärztliche Notdienst ist am Städtischen Klinikum Solingen, Gotenstraße 1, angesiedelt. Telefon: 0212 5470,

Notarzt Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen (Atemstillstand, heftig blutende Wunden, Verdacht auf Schlaganfall) sollten Hilfesuchende sofort den Feuerwehr-Notruf 112 wählen und einen Notarzt (!), nicht den Krankenwagen (!) anfordern. . Zahnärztlicher Notdienst ist zu erfragen unter 01805986700.

Tiere Wenn das Haustier plötzlich erkrankt, steht das medizinische Personal der Haaner Tierklinik Neandertal bereit. Es empfiehlt sich ein Anruf, bevor das Tier zur Landstraße 51 in Haan transportiert wird. Tel. 02129 375070.

Priesternotruf Katholische Pfarrgemeinde Sankt Jacobus, 0173 5444587.

Lebensmittelautomat Das Gut zur Linden hat einen Verkaufsautomaten, der auch an den Feiertagen regelmäßig aufgefüllt wird mit frischen Produkten wie Brot, Milch, Eier, Äpfel, Kartoffeln, Mettwürstchen, Sahne, Butter und Buttermilch. Zu finden ist er an der Gruitener Straße 308 in Wuppertal (direkt an der Stadtgrenze Gruiten). Telelfon 0202 731851. Kleingeld nicht vergessen.

Tankstellen Hilden Ertner und Söhne (Aral, Gerresheimer Straße 122) haben folgende Öffnungszeiten: Heiligabend: 7-20 Uhr; 1. und 2. Weihnachtsfeiertag: 8-22 Uhr; Silvester: 7-20 Uhr und Neujahr 7-22 Uhr.

Die Esso-Tankstelle an der Hochdahler Straße 216 hat an Heiligabend von 7-16 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 8-20 Uhr, Silvester von 8-15 Uhr und Neujahr von 9-20 Uhr.

Die Jet-Tankstelle, Düsseldorfer Straße 41, hat Heiligabend von 8-16 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 8-22 Uhr, Silvester von 8-18 Uhr und Neujahr von 8-22 Uhr.

Die Star-Tankstelle, Hochdahler Straße 127, hat an allen Feiertagen 24 Stunden auf.

Die Total-Station an der Düsseldorfer Straße 64-66 hat am 24. von 9-17 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 12-17 Uhr bzw. 10-17 Uhr, Silvester von 6-17 Uhr und Neujahr von 12-17 Uhr geöffnet.

Die Shell-Tankstelle an der Walder Straße 425 hat an allen Feiertagen immer rund um die Uhr auf.

Haan Die Aral-Tankstelle an der Hochdahler Straße 130 hat ganz normal geöffnet; die BFT, Kaiserstraße 24, an Heiligabend bis 18 Uhr, Silvester bis 20 Uhr und an allen anderen Tagen von 8-21 Uhr.

Die Shell-Tankstelle an der Gruitener Straße hat an allen Feiertagen 24 Stunden geöffnet.

Die Total an der Düsseldorfer Straße 28 hat an Heiligabend von 6-18 Uhr auf, ansonsten bis 22 Uhr.

Die Total an der Landstraße 64 ist an Heiligabend von 5-18 Uhr geöffnet, an allen anderen Feiertagen von 8-22 Uhr.

