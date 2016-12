Kreis Mettmann: Hier steigen die Silvester-Partys

In der Region ist einiges los zum Jahreswechsel. Und Karten für die Veranstaltungen gibt es auch noch. Von den Rp-Redaktionen

Mettmann Die "you+me-Silvesterparty" ist seit über 25 Jahren eine der erfolgreichsten Silvesterpartys in NRW. Circa tausend Leute feiern alljährlich ausgelassen den Jahresanfang in der Neandertalhalle in Mettmann. Das schöne für die Gäste: Sie wissen, dass auf der you+me-Silvesterparty immer eine tolle Stimmung herrscht und brauchen somit keine Sorge haben, dass man sich für eine Party entscheiden hat, auf der nix los ist. Die Eintrittskarte kostet inklusive aller Getränke nur 35,99 Euro. Und die Getränke-Palette ist äußerst reichhaltig: Alt, Pils, Bier-Mixgetränke, Cola, Fanta, Wasser, Säfte und sogar Wein, Sekt und diverse Standard-Longdrinks sind alle frei: von 20 bis 5 Uhr morgens. Bei der Jubiläumsparty wird wieder Discjockey Andreas Röhrig für breitgefächerte Tanzmusik aus Chart-Hits & Party-Klassikern aus den letzten 25 Jahren sorgen. Die Gäste sind zwischen 18 und 68 Jahre alt. Die einen kommen in Paillettenkleid oder Smoking, die anderen in Jeans & Lederjacke. Angeboten wird auch eine Übernachtung im Wyndham-Garden-Hotel in Mettmann. Weitere Informationen und Karten unter www.youandme.de/silvester oder Telefon 02104 12345.

Hilden Der Tennis-Club Hilden im Sportverein Hilden-Ost veranstaltet am Samstag ab 19 Uhr eine große Silvester-Party in seinem Vereinsheim Am Heidekrug 46. Es spielt die Live-Band "Sou Brasil". Clubwirt Mag bietet ein Brasilianisches Buffet mit Getränken für 69,90 Euro oder eine Getränkeflatrate für 39,90 Euro an. Reservierung unter Telefon 0152 104 24 059. Ins neue Jahr feiern kann man auch ab 21 Uhr im "Blue Note" (Klotzstraße 22).

Solingen "Vergesst 2016 - wir rocken ins "Neue" mit der Exit-Party" ist das Motto im "Getaway" in der alten Beckmann Brauerei in Solingen (Kottendorferstraße 21). In der Halle legt DJ Uwe und Carlo Manzoni in der Cocktailbar auf. Einlass ab 18 ab 21 Uhr. Eintritt: zehn Euro. Zur Happy hour gibt es Mitternachtsfreibier.

Langenfeld Die größte Silvester-Party in der Posthorn-Stadt steigt in der Stadthalle, Hauptstraße 129. Neben den DJs Kai und Karsten geben die "Jim Buttons" den Gästen was auf die Ohren. Die Langenfelder Band covert Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, Sunrise Avenue, Sportfreunde Stiller und andere Musikgrößen. Gestern gab es noch knapp 100 Karten. Beginn: 21 Uhr, Einlass: 20 Uhr. Eintritt (inklusive Mitternachtssnack): Abendkasse 32 Euro, Vorverkauf 28 Euro (plus Vorverkaufs- und Systemgebühr). Karten unter www.schauplatz.de.

Monheim Nahe den Gestaden des Rheins hat man die freie Auswahl. So verspricht der MonBerg, Rheinpromenade 5, den "tollsten Blick aufs Feuerwerk". Die Party mit DJ, Buffet, Softgetränken, Bier, Wein und Neujahrssekt zum Anstoßen in Almhütte und Festzelt beginnt um 19 Uhr. Karten für 89 Euro pro Person gibt's unter Tel. 02173 9990250; info@monberg.de. Unter dem Motto "Flower Power Hippie Party" wird in der Bowling World Monheim, Konrad-Zuse-Straße 6, gefeiert. Der Abend inklusive Speisen und Getränke (außer Spirituosen und Cocktails), Cosmic-Bowling, Leihschuhen, Billard und DJ kostet 75 Euro pro Person (bis 16: 40 Euro, Kinder bis sechs frei). Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Karten unter Telefon 02173 3946513; monheim@bowlingworld.de. Etwas gediegener wird es im Monheimer Hotel am Wald zugehen. Adresse: An der Alten Ziegelei 4. Die "Große All-inklusive-Silvesterparty" startet um 19 Uhr. Geboten werden laut Hotel "Gala-Bewirtung, Getränkebegleitung, Livemusik, Tanz, Feuerwerk, Mitternachtssnack/-sekt". Kartenvorverkauf unter Telefon 02173 33070 oder info@hotelamwald.de.

Ratingen Legendär sind mittlerweile die Silvester-Partys in der Cones-Scheune. Gut Cones liegt am Rande von Düsseldorf-Hubbelrath, einem kleinen Dorf von rund 1000-jähriger Geschichte. Zum Jahreswechsel gibt's Begrüßungsgetränke, ein Gala-Buffet, tolle Musik, Feuerwerk und Glückssprüche für 2017. Karten kosten knapp 50 Euro. Infos unter 02102/841878 oder 0172/7119111, per E-Mail info@gut-cones.de. Adresse: Conesweg 2 in Ratingen.

Am Nachmittag können Familien in der Eissporthalle, Am Sandbach, ihre Runden bei der Silvesterdisco drehen. Von 14 bis 17 Uhr öffnet die Halle am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr die Pforten.

Heiligenhaus Im Waldhotel beginnt am Samstag, 19 Uhr, das Candlelight-Dinner im festlichen Rahmen. Tafelfreuden erwarten die Gäste bis 23 Uhr. Es sind noch wenige der vorgesehenen 100 Plätze zu reservieren, hieß es gestern auf Anfrage. Angenommen werden Reservierungswünsche nach Auskunft des Waldhotels noch bis zum heutigen Donnerstag unter Tel.: 02056 5970.

Quelle: RP