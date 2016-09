später lesen Hilden Feuer in Hochhaus – Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung FOTO: Patrick Schüller Teilen

In einem Hochhaus an der Beethovenstraße in Hilden hat es am Dienstagabend in einer Wohnung gebrannt. Der 38-jährige Bewohner wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.