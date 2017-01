In einer Obdachlosenunterkunft an der Hegelstraße hat es am Freitagvormittag (20.01.2017) gebrannt. Mehrere Personen erlitten Rauchvergiftungen, eine Frau erlitt lebensgefährliche Verbrennungen.

