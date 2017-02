Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Hilden drei Männer festnehmen. Sie sollen versucht haben, am Samstagabend einen Parkscheinautomaten aufzubrechen. Nach einem weiteren Mann wird gesucht.

Aufmerksame Zeugen bemerkten laut Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr mehrere junge Männer, die sich am Parkscheinautomaten eines Parkhauses an der Mittelstraße 17 in Hilden zu schaffen machten. Die Zeugen hätten umgehend die Polizei informiert und konnten dabei die Verdächtigen gut beschreiben.

Als die Polizei wenig später eintraf, seien die drei jungen Männer aus dem Gebäude geflüchtet. Alle drei Flüchtenden habe die Polizei nach nur kurzer Verfolgung stellen können. Die drei 21-Jährigen - zwei stammen aus Hilden, einer aus Düsseldorf - waren bereits polizeibekannt und wurden festgenommen. Ein 21-jähriger Hildener habe dabei massiv Widerstand geleistet, so die Polizei. Bei der Festnahme sei auch Werkzeug sichergestellt worden, das bei einem Automatenaufbruch verwendet wird.

Bei der Überprüfung des Parkscheinautomaten wurden laut Polizei deutliche Hebelspuren festgestellt, die Täter hatten es demnach aber noch nicht geschafft, ihn zu öffnen und an das Bargeld zu gelangen. An dem Automaten sei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden sein.

Gegen die drei Beschuldigten werde wegen schwerem Banden- und Automatendiebstahl sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt.

Polizei sucht Fahrer eines weißen VW Golf

Zudem suchen die Beamten noch den Fahrer eines weißen VW Golf, der zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes auf der Straße Am Kronengarten mit eingeschalteter Zündung und Beleuchtung wartete und gleichzeitig mit einem Smartphone hantierte. Als der Golf-Fahrer die Polizei bemerkt habe, sei er mit quietschenden Reifen in Richtung Heiligenstraße davongefahren. Der noch unbekannte Fahrer sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, habe kurze blonde Haare und ein fülliges Gesicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden entgegen unter Telefon 02103-898-6410.

