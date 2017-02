Karneval Total: Jecke machen Bürgertreff zur Südseeinsel

Bei der Party der Großen Hildener ging es hoch her. 199 Jecke durften rein und waren drin - mehr sind nicht erlaubt.

Hilden (grue) Da verwandelte sich der Bürgertreff an der Lortzingstraße zu einem wahren Inselparadies: Schöne Frauen in Baströckchen und stattliche Männer mit Hawaiihemden brachten am Freitagabend jede Menge Farbe in das Getümmel, denn in diesem Jahr stand die Kostümsitzung der "Großen Hildener Karnevalsgesellschaft" unter dem Motto Südsee. Auffällig waren nicht nur die kreativ gewählten Kostüme, es gab auch viele Jecke, die sich ihr Outfit selbst geschneidert hatten.

"Wir sind komplett ausverkauft", freute sich Sven Jürgensen von der Großen Hildener. Das brachte die karnevalistische Schnapszahl von genau 199 Besuchern in den Bürgertreff. "Mehr sind nicht zulässig", erklärte Jürgensen. Munter ging es zu , wofür nicht nur das abwechslungsreiche Programm mit den Auftritten der Tollitäten, der "Jolly Family", dem Duo Er und Er, der Büttenrednerin "Et Röschen" oder der Karnevalsgesellschaft Regenbogen sorgte - dafür sorgten vor allem die erwähnten ausgefallenen Kostüme.

Es wurde getanzt bis in die Nacht.

