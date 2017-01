Hilden: Karneval macht Halle zur Tanzfläche

Hildener Musketiere und die Narrenakademie feiern karnevalistisches Jubiläum: Zum elften Mal gab es die gemeinsame Kostümsitzung "Kölsche Tön". Von Simone Ahrweiler

"Von hier oben hat man den besten Blick auf Eure wunderschönen Kostüme!", begrüßte Prinz Hildanus Sven I. die rund 900 Jecken bei der gemeinsamen Kostümsitzung der KG Musketiere und der Hildener Narrenakademie. Als Gartenzwerge, Matrosen oder Froschkönige trugen sie klassische und kreative Verkleidungen zur Schau. Musketiere und Narrenakademie boten bereits zum elften Mal eine Narrensitzung mit vielen Höhepunkten.

Die spektakulärste Tanzdarbietung lieferten die "Höppemötzjer". Über 100 Tänzerinnen und Tänzer beeindruckten mit perfekten Hebe- und Wurffiguren in schwindelerregender Höhe. Tanzpaar Mona und Simon begeisterte außerdem mit schauspielerischem Charme. Auch die Darbietung der Hildener "Tanzgarde Grün-Weiss von Zippchen" ließ die Besucher jubelnd und staunend zurück.

Die meisten Lacher erntete Marc Metzger als "De Blötschkopp". Ein "Feuerwerk der guten Laune" habe er vorbereitet und feuerte im wahrsten Sinne des Wortes gleich los. Einiges davon so schnell, dass manch einer gar nicht wusste, wie ihm geschah: Ob Gäste ("Ja, Sie, kommen Sie durch's Bild, hier is' gestreut!"), Musiker ("Sag mal, spielt ihr auch mal ein Stück ganz?") oder Moderatoren ("Wie has' du dich denn jetzt so schnell umgezogen?") - sie alle fanden sich plötzlich als Teil des Programms wieder. Doch schlug er auch ernste Töne zu aktuellen und politischen Themen an, sprach etwa über Toleranz in seiner Heimatstadt: "Kölsch und Toleranz, dat is' ja quasi ein und dasselbe Wort".

Mindestens genauso gefreut hatten sich die Jecken auf den Auftritt eines der bekanntesten Bauchredner im deutschen Karneval: Klaus Rupprecht mit seinem Affen Willi. Auch diese beiden bedienten sich mit ihren Gags beim Publikum. Der freche Affe tat außerdem seine Meinung zur Weltpolitik kund: "Trump, Putin und Erdogan steigen auf ein Schiff, das Schiff sinkt. Wer wird gerettet?" Na, hätten Sie's gewusst? Die Antwort kam prompt: "Die Welt!"

Musikalisch bot der Abend gleich mehrere Highlights. Nachdem die Karnevalisten schon bei "4711" von den "Klüngelköpp" mitgesungen und -geschunkelt hatten, hielt es beim Auftritt der Räuber nur noch wenige auf den Plätzen. "Dat is Heimat", sangen sie und die Hildener Stadthalle mit ihnen. Für einige wohl überraschend verkündete Sänger Karl-Heinz "Charly" Brand, dass dies seine letzte Session sei. Hilden sei für ihn Heimat: "Meinen ersten Auftritt hatte ich damals hier in der Stadthalle und ich möchte einfach danke sagen!" Als kleines Trostpflaster gab es anschließend noch eine Zugabe. Zu toppen war die Stimmung zum Ende des Abends nur noch durch den Auftritt von "Brings". Das Publikum machte kurzerhand den Platz vor der Bühne zur Tanzfläche und bewies seine Textsicherheit bei Klassikern wie "Superjeile Zick", "Kölsche Jung" und "Polka".

Der Abend endete zu fortgeschrittener Zeit mit dem Lied "Hallelujah", das von "Brings" und Publikum gleichermaßen zelebriert wurde und das an diesem m Abend noch lange in den Ohren der Jecken klang.

