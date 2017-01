später lesen Hilden Karnevalisten starten in die Session FOTO: Olaf Staschik FOTO: Olaf Staschik Teilen

Bis zum Aschermittwoch am 1. März hat das Hildener Prinzenpaar eine Menge Termine zu bewältigen. Damit das Carnevals Comitee Hilden (CCH) nicht zu Fuß von Termin zu Termin laufen muss, nutzen die Honoratioren einen Ford-Kleinbus, den das Autohaus Schiefer zur Verfügung stellte. Das Prinzenpaar Hildanus Sven I. und Prinzessin Hildania Petra II. samt Hofstaat verfolgte die Schlüsselübergabe. Morgen wird es andersherum sein. Denn dann holen die Tollitäten ihr Fahrzeug beim Autohaus Gierten ab. Ein dritter Termin zählt zu den organisatorischen Grundlagen für die Session: Mit dem "Benrather 20" an der Ecke Benrather/Berliner Straße wird am Freitagabend das neue Prinzenquartier gekürt.