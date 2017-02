Verlosung: Karten für die Champions-League

Leverkusen (LH) Es ist ein Gänsehautmoment, noch bevor das Achtefinale am 21. Februar angepfiffen wird: Die Uefa-Champions-League-Hymne läuft, die Mannschaften stehen auf dem Platz, und am Mittelkreis wird das Uefa-Sternenbanner geschwenkt.

Wie sich dieser Moment hautnah auf dem Platz anfühlt? Die Chance, das zu erfahren, haben Leser, die am Sternenbanner-Gewinnspiel von Rheinischer Post und Nissan als offiziellem Partner der Uefa-Champions-League teilnehmen.

Wir verlosen acht Mal zwei Tickets für das Uefa-Champions-League-Achtelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Atlético Madrid (21. Februar um 20.45 Uhr in der BayArena) und die Möglichkeit für die acht Gewinner, eben jenes Sternenbanner am Mittelkreis zu schwenken. Um mitmachen zu dürfen, gibt es ein paar Voraussetzungen: Die Teilnehmer müssen zwischen 14 und 20 Jahre alt sein - bei minderjährigen Teilnehmern muss die Begleitperson volljährig sein.

Wer sich bewerben möchte, muss dies angeben: • Name, Vorname des Sternenbanner-Trägers, • Geburtsdatum desBanner-Trägers, • Name der Begleitperson, • E-Mail- Adresse und • eine Rufnummer, unter der der Teilnehmer oder eine Kontaktperson tagsüber erreichbar ist. Und so geht's: Wer unter 01379 886711 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder Sie schicken eine SMS mit dem Kennwort "rp10", Leerzeichen, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS).

Wichtig: Die Teilnahme ist erst ab 18 möglich, für minderjährige Fahnenschwenk-Interessenten muss ein Erwachsener anrufen. Die Leitung ist ab heute, 4. Februar, und noch bis morgen, 5. Februar, um Mitternacht geschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!

