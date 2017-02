Hilden/Haan: Kinder können Karneval

Ein buntes Wochenende gab es jetzt für die kleinen Narren: Angesagt waren der Kinderprinzenempfang und der Kinderkarneval der Narrenakademie in Hilden sowie das Kinderspektakel im Schulzentrum Walder Straße in Haan. Von Sandra Grünwald

Eigentlich wollte das Hildener Kinderprinzenpaar Hildanus Leonard und Hildania Carolina seinen Empfang in der Waldkaserne abhalten. Doch dann stellten die Tollitäten fest, dass sie der Gäste zu viele hatten. Deshalb wurde der feierliche Empfang kurzerhand ins Restaurant "Haus Tillmann" an der Richrather Straße verlegt. Hier, im großen Festsaal, waren Vertreter aus Politik und Gesellschaft genauso eingeladen wie die Unterstützer und Sponsoren, Freunde und Familien: Gemeinsam mit Hofdame Kira und Adjutant Niklas marschierte das Hildener Kinderprinzenpaar unter viel Jubel ein.

Für den närrischen Nachwuchs hatte das Wochenende ein besonders buntes Programm zu bieten. Der Kinderprinzenempfang sowie der Kinderkarneval der Narrenakademie in der Stadthalle lockten viele große und kleine Gäste in Hilden an. Und das Kinderspektakel im Schulzentrum Walder Straße erwies sich einmal mehr als Höhepunkt im närrischen Geschehen der Gartenstadt Haan. Auch dort gab es majestätischen Besuch: Das Kinderprinzenpaar Angelina I. und Pascal I. gab sich höchstselbst die Ehre.

Zum Kinderprinzenempfang in Hilden hatten sich die Beteiligten viel Neues einfallen lassen. "Wir dachten, wir machen es dieses Mal ein bisschen anders", verriet der Kinderprinzenführer Philipp Jüntgen, der vor zehn Jahren selbst Kinderprinz war.

Und so waren diesmal auch viele ehemalige Kinderprinzenpaare eingeladen, die dann alle auf die Bühne gerufen wurden. Doch nicht nur das war neu. Auch das Solinger Prinzenpaar - Prinz Jochen I. und Prinzessin Danny I. - kamen gemeinsam mit ihren Hofdamen Stephanie und Sabine. "Es ist eine Freundschaft zum Hildener Kinderprinzenpaar entstanden", erzählt Prinzessin Danny. Zustande kam der Kontakt über den Prinzenführer, der mit Prinzessin Danny nicht nur die Leidenschaft für den Karneval, sondern auch für Pferde teilt.

Natürlich freuten sich Prinz Leonard und Prinzessin Carolina mitsamt ihrem Gefolge sehr über die vielen Besucher bei ihrem Empfang. "Wir haben heute die Gelegenheit, ein bisschen was von dem zurückzugeben, was ihr uns bisher schon Gutes getan habt", sagte der Prinz, bevor er das Programm eröffnete. Den Auftakt bildeten die tanzenden CCH-Flöhe, und das Kinderprinzen-Team machte gleich mit. Mit dabei war auch Dominique Schlebusch. Die Achtjährige tanzt bereits ihre dritte Session. Und sie hat ihre Schwester längst angesteckt: Die kleine Patrizia ist zwar erst dreieinhalb Jahre alt, aber sie wird sicher auch bald auf der Bühne stehen.

Der karnevalistische Nachwuchs ist also gesichert in Hilden und Haan. Das zeigen nicht nur die Kinderprinzenpaare, die sich präsentierten, sondern auch vielen kleinen Nachwuchsgardisten, die es kaum abwarten konnten, endlich die Bühnen beider Städte zu erobern.

Quelle: RP