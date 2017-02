Hilden: Knatsch: Heckenschütze will CCH schaden

Im Carnevals Comitee Hilden, der Dachorganisation des Hildener Karnevals, herrscht das blanke Chaos. Diesen Eindruck versucht zumindest ein E-Mail-Schreiber mit Namen "H.H. Kremer" zu erwecken. Von Christoph Schmidt

Er berichtet von Mobbing, Begünstigung und dass Leute so verärgert wurden, dass sie "die Brocken hinschmeißen" wollen. "Kremer" hat ein internes Schreiben mitgeschickt, das alles belegen soll. Das lässt darauf schließen, dass es sich tatsächlich um einen Insider handelt. Nur ist beim CCH ein "H.H. Kremer" nicht bekannt. Auch die Internet-Adresse ist dazu geeignet, die Identität zu verschleiern. Kremer versucht den Eindruck zu erwecken, es gehe ihm um die Sache des Brauchtums ("traurig - traurig - traurig"), in Wirklichkeit versucht er mit seiner Mischung aus Dichtung und Wahrheit, dem CCH mit Präsident Thomas Scharnweber an der Spitze maximal zu schaden - und zwar unmittelbar vor Rosenmontag, wo die öffentliche Wahrnehmung des CCH am höchsten ist. Mit anderen Worten: Da wirft ein Heckenschütze mit Dreck und geht davon aus, dass schon irgendetwas hängen bleiben wird. Ein Beispiel. "Kremer" schreibt: "Als wenn dies nicht schon genug wäre, wird der Zugleiter Martin Jurek so verärgert, dass er entnervt das Handtuch wirft."

Das erweckt den Eindruck, das CCH habe Jurek verärgert. Fakt ist: Jurek führt den Zoch durch. Er ist verärgert, das stimmt wohl. Weil Bürgermeisterin Birgit Alkenings ihn und CCH-Geschäftsführer Klaus Hammermann nicht zur Abschlussbesprechung für den Rosenmontagszug geladen hat. Das sieht nach einer Retourkutsche dafür aus, dass die RP zuvor berichtet hatte, der Zoch sei wegen der erhöhten Sicherheitsauflagen in Gefahr. Anderes Beispiel: Das Festzelt betreibt in diesem Jahr Markus Herweg. "Kremer" schreibt, er sei ein Freund von CCH-Präsident Thomas Scharnweber und der bisherige Zelt-Betreiber sei "ausgebootet" worden. Das soll den Eindruck erwecken, Herweg sei begünstigt worden.

Fakt ist: Das CCH hat das Festzelt ausgeschrieben. Die Bewerber mussten ihre Angebote in verschlossenen Umschlägen an Altbürgermeister Günter Scheib schicken. Es gab zwei Angebote. Sie wurden unter Zeugen geöffnet. Herweg gab das für das CCH beste Angebot ab und erhielt den Zuschlag. Früher bekam das CCH eine Spende vom Zeltbetreiber. Mit der Ausschreibung soll sich die Zelt-Einnahme verdoppelt haben.

