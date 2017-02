Hilden: Kochen bringt Kinder auf den Geschmack

Gesundes Essen kann richtig gut schmecken: Das haben die Teilnehmer eines Projekts jetzt erfahren. Von Cristina Segovia-Buendia

Beim gemeinsamen Schnippeln und Kochen wurden acht Kinder der OGS Schulstraße nun in einem Pilotprojekt während vier Nachmittagen an das Thema gesunde Ernährung herangeführt: Von den neu erlernten Kochkünsten der Dritt- und Viertklässler durften sich zum Abschluss diese Woche auch die Eltern überzeugen.

Aufgeregt standen die Kinder am Nachmittag in der Schulküche. Gemeinsam mit einer Ernährungsberaterin und René Luce, Gastronom ihres Schulcaterings "Rebional" aus Herdecke, hatten sie, wie auch schon die letzten drei Wochen zuvor, frische Lebensmittel verarbeitet und kleinere Leckereien gekocht. Doch statt wie sonst, das Menü nach getaner Arbeit selbst zu genießen, erwarteten sie Besuch. Die Eltern der Nachwuchsköche waren als Gäste geladen, um sich selbst vom kulinarischen Können ihrer Sprösslinge und der Qualität des neuen Caterers zu überzeugen.

Es roch köstlich. Die Kinder hatten Herzhaftes und Süßes aufgetischt: eine selbstgemachte Kartoffel-Gemüsesuppe, eigens gerollte Mini-Frikadellen, selbstkreierte Dips und Soßen und - der absolute Renner bei den Kindern - einen frischen Beeren Smoothie und leckere Waffeln. Die Kinder führten die Eltern zu ihren Plätzen und während sie gemeinsam probierten, erzählten die Mädchen und Jungen euphorisch, wie sie alles zubereitet hatten. Für die Kinder ein großartiges Gefühl: "Das Kochen hat super viel Spaß gemacht", erzählte der neunjährige Simão. Gekocht hatte er vorher noch nie, aber jetzt könnte er sich vorstellen, mal zu Hause am Herd zu stehen. Ein besonderes Lieblingsrezept hat er auch schon: "Die Miniburger haben mir am besten geschmeckt." Auch der zehnjährige Can hatte Spaß am Projekt. Probiert hatte er alles und geschmeckt hatte ihm vieles. "Nur die Möhrensuppe fand ich nicht so gut, aber alles andere war sehr lecker." Auch Janina (9) nahm am Koch- und Ernährungsprojekt teil und ist dabei auf viele neue Geschmäcker gestoßen: "Wir haben hier eine Avocadocreme gemacht, die war richtig lecker." Mama Manuela Eichhorn war überrascht: "Ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter so etwas mögen würde. Es ist super, dass die Kinder hier andere Lebensmittel kennen lernen und probieren können. Meine Tochter kam immer begeistert nach Hause." Viel Zeit zum gemeinsamen Kochen bleibt bei Familie Eichhorn nämlich oftmals nicht, obwohl es auch ein schönes Ritual sein könnte.

Dieses städtische Koch- und Ernährungsprojekt, das in Kooperation mit dem für alle städtischen Kitas und Schulen neu beauftragten Catering-Service "Rebional" durchgeführt wurde, soll nach Auswertung und Möglichkeit auch auf andere Schulen ausgeweitet werden, erklärte Nicole Heim, städtische Fachberaterin der OGS. Alexandra Bauß, Koordinatorin der OGS Schulstraße, begrüßte die Idee: "Das Projekt hat allen acht Kindern riesigen Spaß gemacht. Es bringt sie in Berührung mit dem Thema und durch die Ernährungsberaterin bekommen sie auch Fachwissen vermittelt." Die Kinder seien buchstäblich auf den Geschmack gekommen. Denn, wie Schulleiterin Renate Coenen sagte: "Die Kinder ziehen ihren neuen, gesunden Möhrenlutscher den anderen vor."

INFO: Seit dem 1. August 2016 versorgt der neue Anbieter Rebional die städtischen Kitas und Schulen, etliche auch in der ganzen Region. Kommende Woche werden die acht Teilnehmer des städtischen Koch- und Ernährungsprojekts die Firma in Herdecke besuchen und sich zeigen lassen, wie dort in den Großküchen ihr Essen gekocht wird.

Ende März nehmen die Kinder zudem noch beim Stand der Stadt Hilden an der Messe bei Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages in Düsseldorf teil und werden dort Besucher bekochen. Die Rezepte sind noch geheim.

Quelle: RP