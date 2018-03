Hilden: Kollegschüler gewinnen Wettbewerb

Die Hildener Schüler Robin Neeff, Jonas Fehrenbacher und Jan Strathmann waren "Kreativ gegen Rassismus". Von Christoph Schmidt

Im Wettbewerb "Kreativ gegen Rassismus" wurden jetzt die Gewinner ausgezeichnet. Der erste Preis, der mit 1000 Euro prämiert wurde, ging an Robin Neeff, Jonas Fehrenbacher, Jan Strathmann vom Berufskolleg Hilden. Der Titel ihres Bildes lautet "Hilf deinen Mitmenschen" und zeigt, wie sich eine hellhäutige und farbige Hand umschließen.

Auch das Werk "Mensch ärgere dich nicht, dass wir alle verschieden sind" der Schüler der 7c des Immanuel-Kant-Gymnasiums Heiligenhaus überzeugte die Jury und wurde mit Platz zwei und 500 Euro belohnt. Es zeigt ein aus Spielfiguren geformtes Herz. Den dritten Platz und 300 Euro konnte Hüseyin Yildiz vom Berufskolleg Niederberg mit dem Beitrag "Zebra" für sich verbuchen. Auf seinem Beitrag sind zwei kuschelnde Zebras abgebildet.

Zudem wurden die Schüler der Peter-Ustinov-Gesamtschule aus Monheim am Rhein für ihre 10-teilige Bilderreihe "Roter Faden" mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Auch der Musikclip "Das bin ich" der internationalen Klasse des Berufskollegs Neandertal wurde mit einem Sonderpreis bedacht.

Die Jury bestand aus Landrat Thomas Hendele, Bundestagsabgeordnete Michaela Noll (MdB), Künstler Jacques Tilly und dem Ehepaar Jacinta und Samuel Awasum (Ratinger Karnevalsprinzenpaar 2017). Sie sichteten 135 Kunstwerke von weiterführenden Schulen und Jugendeinrichtungen aus dem gesamten Kreis. Die Juroren waren sich bei der Entscheidung jedoch sehr einig. "Das Siegerbild vermittelt ein positives und prägnantes Statement. Diese eingängige Botschaft gegen Rassismus hat mich sofort überzeugt. Aber auch die anderen Beiträge sind gelungene Beispiele, wie man mit wenigen Mitteln aussagekräftige und kreative Bilder schaffen kann," begründete Landrat Thomas Hendele die Entscheidung der Jury.

Das Siegerbild wird während der Internationalen Wochen gegen Rassismus (12. bis 25. März) als offizielles Statement gegen Rassismus in Form eines großflächigen Banners an allen Rathäusern, am Kreishaus und anderen öffentlichen Gebäuden im Kreis Mettmann angebracht. Zudem wurden 40 ausgewählte Bilder auf Leinwand gedruckt. Ein Teil davon - darunter die Siegerbilder - ist im Foyer in der 6. Etage des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 46, Mettmann ausgestellt.

Die restlichen Werke sind ab dem 12. März im Gebäude der Kreispolizei, Adalbert-Bach-Platz 1, Mettmann, zu sehen. Danach können die Bilder als Wanderausstellung von Schulen, Jugendeinrichtungen, Städten und Interessierten über das Kreisintegrationszentrum, integration@kreis-mettmann.de, ausgeliehen werden. Der Wettbewerb ist nur eine der Aktionen, mit denen der Kreis Mettmann gegen Rassismus Flagge zeigt.

Hintergrund hierzu ist ein Beschluss des Kreistages vom 6. Oktober 2016, an dem Förderprogramm des Landesfamilienministeriums teilzunehmen.

Quelle: RP