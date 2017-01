Kreis Mettmann: Kreis leistet Hilfestellung für Flüchtlinge

"Die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist dem Kreis Mettmann ein großes Anliegen", betont Kreisdirektor Martin M. Richter. "Bereits im Jahr 2007 hat der Kreis deshalb einen eigenen Fachbereich Integration eingerichtet. Ein Jahr später ging die erste Homepage mit Informationen für Migranten an den Start."

Jetzt hat das Kreisintegrationszentrum seine umfangreiche Homepage komplett überarbeitet und wartet in neuem Layout und unter dem neuen Namen www.integration-me.de mit aktualisierten Inhalten auf.

"Dabei haben wir besonders darauf geachtet, dass sich die Inhalte sowohl an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Asylsuchende als auch an die verschiedenen Akteure der Integrationsarbeit richten", so Arlin Çakal-Rasch, Leiterin des Kreisintegrationszentrums Mettmann. Die Sprache ist einfach und die Sätze sind kurz gehalten, so dass die Texte mit dem Online-Übersetzer auch ohne große Schwierigkeiten übersetzt und somit in allen Sprachen verstanden werden können.

Neben den vier allgemeinen Kategorien (Sprache und Bildung, Gesundheit und Soziales, Arbeit und Qualifizierung sowie Beratung und Unterstützung) wurde wegen der Aktualität und Bedeutsamkeit noch eine besondere Rubrik rund um die Flüchtlingshilfe gebildet.

"Mit einem gesonderten Button gelangt der Besucher schnell zu allen zentralen und wichtigen Informationen sowohl für ehrenamtlich Tätige, Geflüchtete wie auch Unternehmen, die die Integration von Geflüchteten unterstützen möchten", berichtet Arlin Çakal-Rasch von ihren Erfahrungen.

Zu jedem Thema werden verschiedene Downloads angeboten, zum Beispiel Broschüren, Förderaufrufe und Aktuelles zum Thema Integration. Zusätzlich kann sich der Besucher über Links zu anderen Internetseiten gezielt detaillierter informieren. Als besonderen Service erhalten Anbieter von Veranstaltungen zu Themen der Migration und Integration die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für in der Integrationsarbeit Tätige in ein Kalendarium aufnehmen zu lassen. Bei Interesse können diese über das Kreisintegrationszentrum eingestellt werden.

"Darüber hinaus bieten wir selbst - und darauf sind wir besonders stolz - zahlreiche Informationsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen an. Auch diese sind natürlich in dem Kalendarium abgebildet", so Çakal-Rasch.

Ansprechpartnerin für das Internetportal ist Britta Röschmann unter Telefon 02104 992162, oder unter E-Mail integration@kreis-mettmann.de. Röschmann nimmt auch gern die Informationen für das Kalendarium entgegen.

