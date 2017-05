Hilden: Kulturamt stellt den neuen Theater- und Konzert-Spielplan vor

Mit dem neuen Spielplan möchte das Kulturamt den kulturellen Appetit der Hildener wecken. Das Besondere: Trotz Einsparungen konnte sowohl der Umfang des Spielplans als auch Ticket- und Abopreise (Einzeltickets ab zwölf Euro, Basis-Abos ab 35,20 Euro) konstant gehalten werden. Von Cristina Segovia-Buendia

Acht neue Stücke, zwischen klassischem Schauspiel und Boulevard, preisgekrönte Werke und renommierte Bühnenkünstler, bekannt aus Film und Fernsehen, hat Kulturamtsleiterin Monika Doerr, als Zutaten für ein individuell auswählbares "Kulturmenü", für die kommende Saison zusammengestellt.

"Wir bemühen uns auf die Wünsche des Publikums einzugehen." Diese hatten sich, im Rahmen einer Umfrage, mehr Loriot gewünscht. Und mit Loriot startet das Kulturamt in die kommende Saison: Am 14. September nämlich wird die Kölner Kammeroper einen großen Loriot-Abend in der Stadthalle feiern. Unter dem Titel "Ein Klavier! Ein Klavier!" dürfen sich die Besucher auf einen heiter amüsanten Abend mit vielen Sketchen und Musik freuen.

Mit "Moby Dick - Männer im Sturm", der zweiten Aufführung der sogenannten B-Reihe, für Boulevard, erwartet die Theaterbesucher im November ein "stürmisch umtoster Wellenritt aus Körpern, Sprache und Bildern." Gäste dürfte hier nicht die Aufführung des Romans von Autor Herman Melville erwarten. "Die Künstler werden sich an der Geschichte entlanghangeln", verrät Doerr. "Aber eben musikalisch, akrobatisch und tänzerisch inszenieren.

" Ein weiterer Publikumswunsch wird mit Familie Malente auf der Bühne zu sehen sein. Knut Vanmarcke und Dirk Voßberg-Vanmarcke werden als Peter und Vico Malente die Stadthalle am 25. Januar 2018 besuchen. Schließlich wird die Komödie "Alles über Liebe", mit Tanja Schumann, die Reihe B am 5. April 2018 beenden. Aus der Reihe A, dem reinen Schauspielsegment, dürfen sich die Theaterbesucher ebenfalls auf vier interessante Stücke freuen: Am 15.

Oktober wird "Onkel Toms Hütte" nach dem Roman von Harrie Beecher Stowe gegeben und am 10. März 2018 das mit dem Pulitzer-Preis gekrönte Stück "Geächtet" von Autor Ayad Akhtar präsentiert. Das Tournee Theater "Euro-Studio" wiederum wird am 25. November über 500 Jahre Reformation, mit dem Stück "Martin Luther und Thomas Münzer - oder die Einführung in die Buchhaltung" zu sehen sein, sowie am 21. April 2018 mit dem Stück "Die Opferung von Gorge Mastromas" von Dennis Kelly.

"Wir freuen uns sehr mit Ayad Akhtar und Dennis Kelly auch Stücke zwei vergleichsweiser junger Autoren anbieten zu können, mit denen wir auch versuchen wollen, ein jüngeres Publikum ins Theater zu locken", erklärt die Kulturamtsleiterin. Zusätzlich zu den acht Theaterstücken, beinhaltet der Spielplan viele weitere Veranstaltungen, der insgesamt 32 kulturpflegenden Vereine, wie Kunstausstellungen, Lesungen, Jazz-Konzerte oder auch die Hildener Kneipentour und zwei Event-Reisen.

Alle Termine gibt es im gedruckten Programm, erhältlich in öffentlichen Gebäuden, und bald online unter "www.hilden.de/theater" .

Quelle: RP