Hilden: Kunstrasen Hoffeldstraße: Beschluss Ende Mai

Dass der Kunstrasenplatz Hoffeldstraße sanierungsreif ist, bestreitet niemand. Aber ob die Erneuerung noch 2017 in Angriff genommen wird, entscheidet sich vermutlich Ende Mai. Dann wird die Verwaltung in einer Sondersitzung des Schul- und Sportausschuss mögliche Abläufe für eine Sanierung in 2017 oder 2018 und mögliche Risiken vorlegen.