Mercedes-Fahrer fährt auf Autos an roter Ampel auf

Unfall an der Dieker Straße

Ein 66-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Dieker Straße verursacht, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Gegen 17.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes einem Skoda hinten drauf, der an einer roten Ampel wartete. Der Skoda wurde auf der Heck eines BMW geschoben, der vor ihm stand. Der Mercedes-Fahrer gab an, mit dem Fuß zwischen den Pedalen hängen geblieben zu sein, so dass er nicht mehr bremsen konnte.

Die 17-jährige Beifahrerin des BMW klagte anschließend über Übelkeit und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro.

(hpaw)