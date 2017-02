später lesen Hilden Mittelstraße: Nach Strauss kommt Woolworth FOTO: Staschik,Olaf FOTO: Staschik,Olaf 2017-02-28T15:10+0100 2017-02-28T15:08+0100

In dem zurzeit noch vom insolventen Einzelhandelsunternehmen Strauss Innovation genutzten Ladenlokal an der Mittelstraße wird voraussichtlich im Juni die Firma Woolworth eine Filiale eröffnen. Das bestätigt jetzt Horst Schasiepen, dessen gleichnamiger Grundstücksgesellschaft mit Sitz in Solingen die Immobilie gehört. Von Alexandra Rüttgen