Hilden: Nach CO-Unfall: Nachbarn sind entsetzt

Gut bekannt waren die Nachbarn mit dem zu Tode gekommenen Paar nicht. Ermittlungen dauern an. Von Gökçen Stenzel

Wie konnte es zu dem tödlichen Unfall in dem Haus an der Hochdahler Straße kommen, bei dem am Samstag ein Rentner-Ehepaar offenbar an Kohlenmonoxid erstickt ist? Noch haben die Ermittler der Kripo keine Antwort auf diese Frage, doch die Vernehmungen dauern an, wie Polizeisprecherin Claudia Partha gestern sagte. Noch ist auch nicht bekannt, ob die beschlagnahmten Leichname obduziert werden, wie es bei einer unklaren Todesursache üblich ist.

Wohl durch eine defekte Gastherme war es in dem Einfamilienhaus zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Belastung gekommen, die für den 72 Jahre alten Mann, seine 73 Jahre alte Frau und die Katze tödlich war. Das Gas ist geruch- und farblos, schon wenige Atemzüge reichen, um einen Menschen schwer zu verletzen oder zu töten. Nachbarn des Ehepaares zeigten sich nach Erhalt der Todesmeldung entsetzt. "Das ist ganz schrecklich", sagt eine Nachbarin, die den Feuerwehreinsatz am Samstag zwar wahrgenommen hat, aber "gar nicht wusste, worum es da geht". Sie kannte die Nachbarn lediglich vom Sehen und Grüßen, die Rentner seien vor drei Jahren in das Häuschen gezogen. "Ich bin selbst schon älter, da rücke ich niemandem ungefragt auf die Bude", so ein anderer Nachbar, der das Ehepaar auch nur oberflächlich kannte.

Neben dem Entsetzen hat das Unglück aber auch zum Nachdenken angeregt. Die Nachbarin will sich jetzt schnell zum Thema Therme und Gas beraten lassen und einen CO-Melder kaufen. Die gibt es bereits ab 30 Euro in jedem Baumarkt und sollten vor allem in Häusern installiert werden, deren Geräte nicht mehr neu sind. Die neueren schalten sich bei zu viel CO selbstständig ab, die alten Gasthermen haben diese Eigenschaft nicht.

Quelle: RP