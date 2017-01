später lesen Hilden Nach Unfall: 80-Jähriger stirbt an seinen Kopfverletzungen Teilen

2017-01-18T18:46+0100

Der 80-jährige Mann, der am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Hilden schwer verletzt wurde, ist um 21 Uhr an den Folgen gestorben. Das meldet die Kreispolizei Mettmann. Wie es heißt, habe der Mann schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Uniklinik Düsseldorf will zu Details mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht keine weiteren Auskünfte geben.

