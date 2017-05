später lesen Hilden Nanu-nana eröffnet an der Mittelstraße 2017-05-05T18:32+0200 2017-05-06T00:00+0200

Ein halbes Jahr hat das Ladenlokal an der Ecke Axlerhof/Mittelstraße (früher MS Mode) leer gestanden. Jetzt steht eine Neueröffnung an: Am Donnerstag, 18. Mai, eröffnet Nanu-nana, Spezialist für Geschenkartikel und Wohnaccessoires seine Ladentüren. Noch sind die Schaufenster komplett verklebt. Aber auf den Aufklebern, die Luftballon haltende Elefanten zeigen, ist das Eröffnungsdatum zu lesen. In den letzten Tagen wurde der Eingang barrierefrei umgestaltet. Ein Teil der früheren Stufen wurde abgeschrägt, Donnerstag passten Pflasterer den Plattenbelag vom Axlerhof an.