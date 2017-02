Hilden: Parole: Rathaus übernehmen, weiterfeiern!

Erst Dartwerfen, dann Entenangeln - allzu leicht wollte es die "KG Rathauspfeifen" den närrischen Eindringlingen auch in diesem Jahr nicht machen, das Regiment im Hildener Bürgerhaus zu übernehmen: Doch um 11.27 Uhr war doch jeder Widerstand der Verwaltung gebrochen. "Die Herrschaft liegt in unseren Händen", rief Prinzessin Petra II. den jubelnden Möhnen zu.

Die hatten sich gestern auch vom erwarteten Sturmtief Thomas nicht abschrecken lassen und schunkelten sich zur Musik der "Ittertaler" warm - unter ihnen auch die beiden "Wikingermädchen" Monika Dubke und Renate Daniels: "Wir suchen uns immer gemeinsame Kostüme aus", verrieten die beiden Frohnaturen unisono - und stimmten gemeinsam mit rund 200 Jecken vor dem Bürgerhaus den Karnevals-Schlachtruf "Itter, Itter, Helau!" an.

Um aber den begehrten Schlüssel zum Rathaus zu ergattern, mussten die Hildener Tollitäten noch eine knifflige Aufgabe bewältigen: "Früher reichte es, einfach an der Tür zu rappeln", sagte Bürgermeisterin Birgit Alkenings. Inzwischen hat sich jedoch eine Art "Spiel ohne Grenzen" für die närrischen Würdenträger bewährt. Aus unzähligen Quietscheentchen in einem Wasserbecken galt es, exakt jene zu erwischen, in der sich der Hauptschlüssel verbarg. Während Prinz Sven I. schon kurz vor der Aufgabe stand, gelang ausgerechnet dem Kinderprinzen Leonard auf Anhieb der Glücksgriff: Für fünf Tage ist das Bürgerhaus nun in Händen der Jecken.

Nach dem traditionellen Rathaussturm an Altweiber führte der Weg für viele Hildener weiter ins Festzelt der Stadt-Sparkasse am Alten Markt. Dort tanzten und sangen Engelchen und Teufelchen, Cowboys und Indianer gemeinsam und begrüßten auch die vielen Hildener Vereine, von der Karnevalsgesellschaft "Die Musketiere" bis zum "Tanzkorps Kniebachschiffer".

