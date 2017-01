Hilden: Pauline ist das erste Hildener Baby im neuen Jahr

Um 1.25 Uhr am Neujahrstag erblickte Pauline (52 Zentimeter groß und 3430 Gramm schwer) im Hildener St.-Josefs-Krankenhaus das Licht dieser Welt - und machte ihre Eltern Michelle Hartmann und Mike Kirmis sehr glücklich. Sie ist das erste Kind der 25-jährigen Hildenerin, die auch schon selbst im Hildener Krankenhaus geboren wurde.

Die Zahl der Geburten steigt, freut sich die Geburtshilfe-Abteilung des St.-Josefs. Kamen 2013 hier noch 430 Babys zur Welt, waren es 2015 bereits 508. 2016 wurden im Hildener Krankenhaus 579 Kinder geboren, berichtet Cerstin Tschirner, Sprecherin des Kplus-Verbundes: "51 Kinder allein im Dezember. Das ist schon eine stattliche Zahl."

Die steigende Zahl der Geburten hat mehrere Ursachen. Zum einen steigt die Zahl der Geburten wieder insgesamt. Zum anderen ist der Kreißsaal in der St.-Lukas-Klinik in Solingen-Ohligs geschlossen worden. Beide Häuser liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt - und gehören beide zur katholischen Kplus-Gruppe. In der Lukas-Klinik wurden 2015 338 Kinder geboren. Eine ganze Reihe von Solingerinnen bringen ihre Kinder jetzt offenbar in Hilden zur Welt, berichtet Tschirner: "Wir haben einen starken Zuwachs aus Solingen. Die Eltern schätzten nach eigenen Angaben die familiäre Atmosphäre in der Lukas-Klinik. Und diese finden sie auch in Hilden."

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde vor Jahren die Geburtsstation des Haaner St.-Josef-Krankenhauses geschlossen. Viele Babys von Haaner Eltern kommen seitdem in Hilden zur Welt.

(cis)