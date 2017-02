Hilden: Politik will jetzt Radboxen mit Schlüssel

Der Antrag für 23 elektronische Boxen wird zurückgezogen. Fürs gleiche Geld gibt es 44 konventionelle. Von Christoph Schmidt

Die Fahrrad-Abstellanlage am S-Bahnhof Hilden Süd ist fast fertig. Zwischen Schützen- und Richrather Straße können 43 Drahtesel geparkt werden, davon 32 unter einem Wetterschutz - gefördert mit Geld vom Bundesumweltministerium. Geplant sind dazu auch noch abschließbare Fahrradboxen. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, 23 Boxen mit elektronischen Schlössern aufzustellen. Weil der Verkehrsverbund ein verlockendes Angebot machte und den Löwenanteil der Kosten (67.000 von 96.000 Euro) übernehmen wollte. Die Stadt hätte nur einen Anteil von 28.800 Euro übernehmen müssen. Boxen mit mechanischen Schließsystemen wurden damals vom VRR nicht gefördert. Deshalb entschied sich die Politik für die elektronischen Systeme. Obwohl sie viel teurer und zudem unsicher sind, hatte Georg Blanchot, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Hilden vergebens gewarnt.

Jetzt werden die diebstahlsicheren Stahlkisten mit mechanischen Schließsystemen überraschend doch wieder gefördert, teilte die Verwaltung im Stadtentwicklungsausschuss mit. Da brauchten fünf von sechs Fraktionen nicht lange zu überlegen. Sie entschieden sich mit Mehrheit für die bewährten konventionellen Radboxen. Weil die Stadt für sogar weniger Geld (kommunaler Anteil: 23.200 Euro) fast die doppelte Anzahl von Boxen (44) bekommt. Der VRR will 72.800 von 96.000 Euro übernehmen. Nur die SPD sprach sich - wie übrigens auch die Verwaltung - für eine andere Variante aus, fand dafür aber keine Mehrheit: 13 statt 23 elektronische Radboxen (Gesamtkosten: 56.000 Euro) plus 18 konventionelle (geschätzt 40.000 Euro). Gesamtzahl: 31 Boxen, die Stadt hätte 27.000 Euro übernehmen müssen.

An den beiden S-Bahnhöfen in Hilden gibt es 160 abschließbare Fahrradboxen. 131 sind ständig belegt. Für die 88 Boxen am Bahnhof Hilden-Süd existiert sogar eine Warteliste. Dauerkarten-Inhaber des VRR konnten die Boxen bislang kostenfrei nutzen. Das ändert sich jetzt. Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Stadtrat mit der Mehrheit von SPD, CDU, Allianz und FDP beschlossen, ab Juli 2017 eine Gebühr von 80 Euro pro Jahr einzuführen. Hintergrund: Im städtischen Haushalt klaffen Millionen-Defizite: 2016 minus 9,9 Millionen, 2017 und 2018 jeweils minus 4 Millionen Euro. Deshalb hat die Kommune zahlreiche "freiwillige Leistungen" auf den Prüfstand gestellt - und gekürzt oder gestrichen. In vielen anderen Städten gebe es ein gestaffeltes Mietsystem für die Fahrradboxen, hat die Verwaltung ermittelt. In den meisten Fällen würden 80 Cent pro Tag, acht Euro im Monat und 80 Euro im Jahr verlangt. Bürgermeisterin Birgit Alkenings hatte vorgeschlagen, sich daran zu orientieren.

In Hilden müssen die Boxen mindestens einen Monat und können maximal für ein Jahr gemietet werden. Dafür werden ab 1. Juli 2017 acht Euro beziehungsweise 80 Euro fällig. Gebucht wird - wie bislang auch - im Bürgerbüro. Ab 2018 stehen 24 zusätzliche Abstellboxen mit Elektronik-Schlössern (ohne Schlüssel) zur Verfügung (Betriebskosten: 130 Euro pro Stück und Jahr). Für sie soll derselbe Tarif gelten. Durch die neue Gebühr könne man rund 12.000 Euro zusätzlich einnehmen, so die Bürgermeisterin.

Blanchot hat die Gebühr als zu hoch kritisiert. Die Stadt habe Kosten von weniger als vier Euro jährlich pro Box, rechnet der ADFC-Sprecher vor: "Die Stadt ist nach Auskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr als Fördergeber noch für einen Teil der Boxen an die genannten Vorgaben gebunden. Auch wenn die Bindungsfrist für die Fördermittel abgelaufen sein sollte, darf dies kein Freibrief dafür sein, die Nutzer mit 80 Euro in 20-facher Höhe der Betriebskosten in Anspruch zu nehmen."

