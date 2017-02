später lesen Hilden Polizei meldet zwei Fahrerfluchten aus Hilden Teilen

Twittern





2017-02-06T19:08+0100 2017-02-07T00:00+0100

Der linke Außenspiegel eines an der Kölner Straße, in Höhe Haus Nummer 1, geparkten Fiat 500 ist am Donnerstag, zwischen 8.50 und 15.10 Uhr im Vorbeifahren von einem anderen Wagen beschädigt worden. Der Unbekannte Verursacher fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine zweite Fahrerflucht meldete die Polizei gestern von der Straße "Diekhaus" in Hilden. Am Sonntag zwischen 16.40 und 16.55 Uhr rangierten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug auf dem Mc Donald's-Parkplatz und beschädigten dabei einen dort abgestellten grauen Hyundai am hinteren Stoßfänger. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens an dem Hundai auf 1500 Euro. Hinweise unter Tel. 02103 898-6410.